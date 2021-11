Lidl colpisce duro con un multicooker a meno di 40 euro!

Un’altra settimana in cui Lidl ci stupisce! Questa volta la catena di supermercati discount tedesca ci propone uno degli accessori da cucina davvero essenziali, che possono essere utilizzati sia all’interno che all’esterno. E come al solito, il prezzo di vendita del dispositivo distrugge la concorrenza! Il team di Objeko svela tutto in questo articolo.

Lidl: il re del supermercato

In Francia, quando pensiamo ai supermercati, citiamo Facilmente Leclerc, Carrefour, Auchan, Monoprix…e Lidl! Tuttavia, il marchio tedesco è completamente diverso dai suoi concorrenti! Si tratta infatti di supermercati discount, dove si vende di tutto a prezzi bassi. Lo stesso non si può dire per altri supermercati…

Dalla sua fondazione in Francia nel 1989, Lidl ha attratto sempre più francesi. In un primo momento, il marchio tedesco ha attirato principalmente le classi inferiori, grazie ai prezzi interessanti offerti. Nel corso degli anni il numero dei clienti ha continuato ad aumentare. E anche il numero di negozi! Oggi il marchio conta ben 5000 nel nostro territorio. La lingua tedesca è presente anche in tutta Europa, oltre al paese di origine.

Lidl si sta sviluppando gradualmente, con l’arrivo di questi clienti provenienti dalle classi più abbienti. Il marchio ora offre prodotti di lusso come aragosta o caviale, prodotti rari importati e persino pane appena sfornato. Anche questo modello è stato copiato dalla concorrenza. Nonostante gli sforzi fatti Sembra In un supermercato classico, il tedesco continua a proporre prezzi scaglionati con le margherite. Per deliziare i clienti abituali, ovviamente!

Promozioni di cui tutti possono godere

Lidl non si occupa di prodotti alimentari di alta qualità, anche se questo rappresenta gran parte delle sue vendite. Il marchio offre anche prodotti per l’uso quotidiano che sono rispettati e ammirati dai clienti fedeli. Objeko pensa in particolare ai prodotti di bellezza Cien a marchio privato. Vi abbiamo ricordato in passato l’eccezionale qualità di questi prodotti.

Ciò che i clienti preferiscono, tuttavia, sono le promozioni. Ogni settimana Lidl riempie le sue corsie di prodotti in quantità e durata limitate, per la gioia dei cacciatori di occasioni. Puoi trovare tutto lì, ma non sempre! Ogni settimana viene proposto un nuovo argomento: Giardinaggio, Business casalingoManutenzione auto, hobby creativi…

Tuttavia, le tanto attese promozioni restano quelle relative agli accessori per la cucina. Questi sono sempre di ottima qualità. Il marchio tedesco non esita a trarre ispirazione per i suoi prodotti Silvercrest dai più grandi marchi. Quindi, ci sono robot da pasticceria, robot Bimby, padelle e altri utensili… tutto questo, sempre ad un prezzo bassissimo! Silvercrest non delude mai e nel giro di pochi anni si è affermato come uno dei migliori brand di accessori low cost. E con lo stesso marchio Lidl ci tratta di nuovo!

Lidl: apparecchio di cottura rivoluzionario a basso prezzo

Signore e signori! Lidl rivoluzionerà semplicemente i tuoi pasti con il suo nuovo accessorio da cucina! Non è niente di più e niente di meno che un grill multifunzione 3 in 1.

Questa griglia a marchio Silvercrest può essere utilizzata come griglia da tavolo, griglia a contatto e griglia per panini. Il dispositivo può essere piegato come una piastra per cialde, ma può anche essere appiattito. Con la sua potenza di 2000 watt, puoi usarlo perfettamente per grigliare! La temperatura viene regolata tramite un quadrante di funzionamento intuitivo. Non preoccuparti che i grassi fuoriescano dal tuo cibo ovunque!

Questa griglia multifunzione è dotata di una vaschetta per la raccolta del grasso che deve essere pulita solo dopo l’uso. Cucinare con questo dispositivo è fantastico. Consentono di cucinare senza aggiungere grassi e con la stessa efficienza di un grill elettrico. Per panini e panini, è anche il paradiso! E sai qual è il migliore in questo dispositivo? Il suo prezzo, ovviamente! Lidl propone questo rivoluzionario accessorio da cucina a soli 39,99€. Come bonus, è garantito per 3 anni. Quindi puoi essere sicuro che i tuoi soldi sono ben investiti.

La griglia multifunzione Silvercrest arriva nei negozi Lidl da lunedì 15 novembre. Ti consigliamo vivamente di andarci non appena apre, perché ci sarà concorrenza. Come ogni volta che il brand presenta un prodotto insolito, orde di clienti si accalcano agli ingressi ancor prima dell’apertura dei negozi! Quindi, ricordati di impostare la sveglia e vai alla Lidl il prima possibile!