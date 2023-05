Anche Auchan cede al franchising: il distributore alimentare francese prevede di vendere sette marchi ai franchisee

Il rivenditore di prodotti alimentari francese Auchan, di cui possiede storicamente i negozi, prevede di venderne sette ai franchisee e fare affidamento maggiormente su questa modalità di funzionamento del negozio in futuro, hanno affermato mercoledì più fonti. “Un importante progetto di sviluppo del franchising in Auchan è stato annunciato durante il recente CCSE” del gruppo, Gil Martin, rappresentante CFDT Group Syndicate in Auchan, ha detto mercoledì ad AFP, riferendosi alla vendita “iniziale” di sette supermercati, sapendo che secondo lui “Potenzialmente metà della base di supermercati francesi sarà in franchising”.

La rivista specializzata LSA ha rivelato che i negozi in questione sono Montdidier (Somme), Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime), Saverne (Bas-Rhin), Aurillac (Cantal) e L’Haÿ-les-Roses (Val-de – Marne) e Rambouillet e Le Moreau a Yvelines. In risposta a una domanda di Agence France-Presse, la direzione del gruppo ha confermato questo elenco di negozi per i quali “il gruppo sta cercando acquirenti” e ha indicato che “per alcuni di essi sono in corso discussioni”. La stessa fonte ha anche confermato di voler sviluppare la formula del franchising per i “supermercati”, senza confermare alcun dato sul numero di negozi che potrebbero essere interessati. “È un colpo di fulmine in questa cosiddetta azienda di famiglia”, ha detto Jill Martin. Sul suo sito web, Auchan ha 119 supermercati, 235 ipermercati e 10 minimarket in Francia, dove il gruppo impiega 65.000 persone.