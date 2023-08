L’ex ministra della Sanità Agnès Buzyn pubblicherà le memorie del suo ministro all’inizio della crisi del Covid-19

L’editore ha dichiarato in un comunicato che la pubblicazione del libro, che comprende circa 500 pagine, è prevista per il 27 settembre.

L’ex ministro della Sanità Agnès Buzyn, entrata in carica all’inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020, pubblicherà i suoi diari che teneva all’epoca, ha annunciato lunedì 28 agosto Flammarion Publications. Con quasi 500 pagine, Il Giornale, gennaio-giugno 2020 L’editore ha dichiarato in un comunicato che l’uscita è prevista per il 27 settembre.

“Voglio scoprire momenti della nostra storia condivisa, dietro le quinte, i pezzi mancanti del puzzle, quelli che il leader politico che mi ha tenuto. Spero che questo giornale possa far luce sulla narrativa nazionale, con i suoi successi e fallimenti e contribuire a fornire un feedback collettivo.Dice l’autore, citando il suo editore.

La sua accusa è stata annullata

La Corte di giustizia repubblicana ha incriminato Agnès Buzyn nel settembre 2021 per la sua gestione dell’epidemia. Poi la Corte di Cassazione ha annullato questa decisione nel gennaio 2023, nominandolo assistente testimone nell’inchiesta sull'”astensione volontaria dal intentare causa”.

Agnes Buzyn, che era medico prima della sua nomina a ministro, ha sempre affermato di aver misurato molto precocemente la gravità del virus Corona scoperto a Wuhan (Cina) nel dicembre 2019, e non può essere biasimata. .