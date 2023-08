Attracco riuscito degli astronauti dell’equipaggio 7 e 11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Domenica l’arrivo del Team 7 si è svolto senza intoppi. Il viaggio dei quattro nuovi astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale è durato circa 30 ore.

La missione Crew-7 è arrivata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’attracco della capsula Dragon Endurance si è svolto senza problemi, anche se la navicella ha impiegato un po’ di tempo per trovare la posizione corretta.

Pertanto, il viaggio dei quattro nuovi astronauti verso la Stazione Spaziale Internazionale è durato circa 30 ore.

L’astronauta della NASA (Agenzia spaziale americana) Yasmine Mokbeli, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Dane, Andreas Mogensen, l’astronauta della Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) Satoshi Furukawa e il cosmonauta dell’Agenzia spaziale russa (Roscosmos) Konstantin Borisov si unirono successivamente all’equipaggio della Spedizione 69 . .

Questa è la prima missione a lungo termine per il danese Andreas Mogensen, che in precedenza aveva visitato la stazione nel 2015 in una missione di 10 giorni chiamata Iris. Questa è anche la prima volta che un astronauta impiegato da un partner internazionale viene assegnato a un ruolo sperimentale in una missione SpaceX della NASA.

Mentre si trova nel laboratorio orbitante, ha affermato la missione SpaceX, l’equipaggio Crew-7 “effettuerà dimostrazioni scientifiche e tecnologiche per prepararsi all’esplorazione umana oltre la LEO e avvantaggiare l’umanità sulla Terra”.

Da qualche giorno il numero dei passeggeri a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è salito a 11.

Attualmente, quattro americani, quattro russi, un europeo, un giapponese e un emiratino orbitano attorno al nostro pianeta blu… Fino a quando i 6 membri dell’equipaggio, arrivati ​​sulla Stazione Spaziale Internazionale, tre americani e un emiratino, non torneranno sulla Terra per qualche giorni di viaggio.

Lo ha detto ieri in una dichiarazione l’amministratore della NASA Bill Nelson “The Crew-7 è un brillante esempio (…) di ciò che possiamo ottenere quando lavoriamo insieme.”