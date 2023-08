Ecco i 5 minerali più costosi al mondo nel 2023

Contrariamente alla credenza popolare, l’oro non è il metallo più prezioso al mondo. Altri sono molto apprezzati e soprattutto molto rari. Ecco i cinque metalli più costosi nel 2023.

rodio

Numero atomico: 45

Simbolo chimico: Rh

Il rodio, scoperto dal fisico e chimico britannico William Hyde Wollaston, è il metallo più prezioso al mondo nel 1803. Il suo aspetto è simile al colore dell’argento, ma è più duro e fragile di quest’ultimo. È un metallo nobile.

Il 28 agosto 2023 il prezzo del rodio ha raggiunto i 123,47 euro al grammo. Per un chilo di metallo prezioso è stato quindi necessario pagare 123.470 euro.

iridio

Numero atomico: 77

Simbolo chimico: Ir

Il secondo metallo più costoso al mondo, l’iridio. Proprio come il rodio, l’iridio fu scoperto nel 1803 da un altro chimico britannico, Smithson Tennant. Appartiene anche alla categoria dei metalli nobili.

Il 28 agosto 2023 il prezzo dell’iridio ha raggiunto i 133,89 euro al grammo. Quindi, per ottenere un chilo di questo metallo, ampiamente utilizzato in alchimia, era necessario calcolare 133.890 euro.

O

Numero atomico: 79

Simbolo chimico: Au

L’oro arriva al terzo posto, molto indietro rispetto ai primi due. Fin dall’antichità l’oro era considerato il metallo prezioso per eccellenza. Appartiene alla categoria dei cosiddetti metalli nobili.

Il 28 agosto il prezzo dell’oro ha raggiunto i 57,15 euro al grammo. Per acquistare questo metallo prezioso molto utilizzato in gioielleria bisognava spendere 571,5 euro.

palladio

Numero atomico: 46

Simbolo chimico: Pd

È anche un metallo nobile. Il palladio fu scoperto contemporaneamente al rodio da William Hyde Wollaston.

Il 28 agosto per un grammo di palladio bisognava spendere 37,48 euro, ovvero 347,8 euro al chilo per questo metallo ampiamente utilizzato in elettronica e chimica per le sue proprietà catalitiche.

Platino

Numero atomico: 78

Simbolo chimico: Pt

Il quinto metallo più costoso del mondo, il platino è anche un metallo nobile. Fu scoperto dall’antropologo Giulio Cesare Scaligero che ne fece menzione nei suoi scritti nel 1557, ma il platino sarebbe stato utilizzato molto prima delle culture dell’America precolombiana.

Per un grammo di platino occorreva calcolare 28,90 euro il 28 agosto 2023, ovvero 289 euro al chilo.