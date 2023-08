Trasferimento Romelu Lukaku: più di due settimane prima dell’Arabia Saudita

La corsa contro il tempo continua. Dopo due settimane si chiuderà la finestra di mercato nei principali campionati europei. Viene da chiedersi dove sarà Romelu Lukaku in quel momento. Al momento nessuno lo sa. Nemmeno lui, anche se spera ancora che si aprano finalmente le porte della Juventus.

Tuttavia, ora quell’opzione sembra scivolare via. Per i bianconeri non è cambiato nulla: Dusan Vlahović deve prima essere ceduto prima di dare il benvenuto al Diavolo Rosso. Solo che i tre club che stavano valutando il serbo hanno scelto altre opzioni: il Bayern Monaco ha acquistato Harry Kane, il PSG si è rivolto a Goncalo Ramos e il Chelsea ha preferito non portare avanti l’offerta di scambio.

Anche se la trattativa tra Juventus e Chelsea non si interrompesse del tutto, Romelu Lukaku dovrebbe prendere in seria considerazione il passaggio ad altra destinazione. Il Tottenham potrebbe essere il più ovvio, in quanto può pagare i 40 milioni di euro richiesti dal Chelsea per la vendita record di Harry Kane al Bayern (100 milioni di euro). Pertanto, molti media inglesi affermano che il Tottenham sta considerando pienamente questa possibilità.

Tifosi lo ha rifiutato e Vlahovic lo ha ostacolato: quali altre opzioni ha Lukaku?

Tuttavia, esistono altri percorsi per sostituire Harry Kane. Gazzetta dello Sport Cita i nomi di Folarin Balogun, che è in vendita dall’Arsenal ma è stato trattato altrove in Europa, così come l’attaccante … La Giantoise Gift Urban. Un’altra pista che porterebbe a… Vlahović. Cosa che fa comodo anche a Lukaku perché la Juventus può andare all’attacco.

È per questo che il Big Rom si concede ancora un po’ di tempo, è quello che vorrebbe di più passare alla Juventus. Se nulla si muove prima del 1 settembre, avrà solo l’opzione dell’Arabia Saudita, poiché la finestra di trasferimento non si chiuderà fino al 20 settembre. I club sauditi, che hanno già presentato le loro offerte, restano comunque in allerta.

