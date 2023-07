L’ex campione del mondo Cesc Fabregas chiude la sua carriera e diventa allenatore

Passato da Arsenal, Barcellona, ​​Chelsea o Monaco, il centrocampista spagnolo che ha giocato a Como (P2 italiano) la scorsa stagione. Ha deciso di non concludere il suo contratto nel 2024. Inizierà la sua riqualificazione come allenatore della nazionale Under 19 del Como durante la prossima stagione.

“È giunto il momento, con grande tristezza, per me di appendere i nastri che possiedo”, ha detto Fabregas. “Dai miei primi giorni al Barcellona, ​​Arsenal, ancora Barcellona, ​​Chelsea, Monaco e Como, li amerò tutti. Dai Mondiali agli Europei, alle vittorie in Inghilterra e Spagna e quasi tutte le Coppe dei Campioni, è un viaggio Non dimenticherò mai ma non è solo tristezza perché ora supererò la Linea Bianca e comincerò ad allenare Como 1907 B e Primavera Dopo 20 anni incredibili, pieni di sacrifici, dedizione e gioia, è arrivato il momento di dire grazie e arrivederci a il bel gioco. Ne ho amato ogni minuto”. Allenato al Barcellona ma rivelatosi all’Arsenal (2003-2011), Fabregas ha vinto quasi tutto in carriera, ad eccezione della Champions League. Tuttavia, ha vinto il titolo La Liga con il Barcellona nel 2013 e la Premier League nel 2015 e nel 2017 con il Chelsea. Ha anche vinto il titolo di European League con i Blues nel 2019. Il giocatore della nazionale spagnola 110 volte, e ha vinto la Coppa del Mondo 2010 e la Coppa dei Campioni due volte, nel 2008 e nel 2012.