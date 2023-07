24H Spa – H+12: N. 32 BMW – Team WRT e N. 998 – ROWE Racing eliminata

Mentre i favoriti erano abbastanza riusciti a superare i principali eventi in pista, l’ultima ora, segnando il giro di boa, ha visto la BMW M4 GT3 n. 32 – Team WRT e la n. 998 -ROWE Racing, eliminata.

Charles Wertz e Neil Verhagen erano in contatto diretto con Kimmel, allora in lotta per il quinto posto, e quando il pareggio era previsto l’hanno messo a posto.

Entrambi i piloti stanno andando bene ma due delle migliori M4 non riusciranno a conquistare la vittoria in Belgio.

La gara è stata neutralizzata in Full Course Yellow per sistemare le barriere, periodo che vede i team effettuare pit stop tecnici tra cui BMW n°46 – Team WRT, Porsche 911 GT3 R n°92 – Manthey EMA, Ferrari 296 GT3 n°51 e N. 71 – AF Corse-Francorchamps Motors, o anche BMW N. 98 – ROWE Racing e Mercedes-AMG GT3 EVO n. 88 – Akkodis-ASP.

La classifica vede ora al comando Riccardo Feller (Audi R8 LMS GT3 n° 40 – Audi Sport Tresor Orange1), davanti a Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3 EVO n° 88 – Akkodis-ASP) a 5″. Julien Andlauer completa la tripletta di Al comando c’è la Porsche n°92 – Manthey EMA, ma dovremmo trovare la BMW n°98 – ROWE Racing di Nick Yelloly e la Porsche n°92 nelle prime due posizioni dopo tutti i pit stop tecnici.

La McLaren 720S GT3 EVO n. 93 – Sky Tempesta Racing domina la Bronze Cup con Chris Froggatt al volante, mentre la BMW n. 30 – Team WRT è ora in testa alla Gold Cup. Il Grasser Racing Team guida la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #85 di Glenn Van Barlow nella Pro-Am Silver di CSA Racing con l’Audi #888 di Casper Stevenson.

