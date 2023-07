Introduzione alla 24 Ore di Spa beaned: Dilano Van t Hoff, 18 anni, muore in un incidente (VIDEO)

Questa è una notizia molto triste che gli organizzatori della 24 ore di Spa hanno dovuto annunciare ufficialmente prima delle 13 di sabato. Il giovane Delano van te Hoff, che avrebbe festeggiato il 26 luglio i suoi 19 anni, è morto durante la manifestazione di Formula Renault Regional by Alpine che si è svolta questa mattina. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, all’ultimo giro di una gara disputata sotto il martello, con la visibilità dei piloti fortemente ridotta.

Il gruppo era ancora pressato perché il caldo era già stato neutralizzato sotto la safety car qualche giro prima. Mentre pensavamo che sarebbe finita dietro la Safety Car, l’evento è stato rilanciato e ne è seguito il dramma.

Nei pettini dritti si verificava la collisione della catena. La monoposto MP Dilano ha colpito il binario a più di 200 km/h finendo per attraversare il binario. Uno dei suoi rivali non ha potuto evitarlo e lo ha colpito di lato. Purtroppo ci sono circostanze molto simili a quella in cui Anthoine Hubert è morto qui in F2 quasi quattro anni fa. Solo che si è verificato a 200 o 300 metri e non era collegato alla curva Raidillon. La monoposto rimane vulnerabile mentre si schianta a velocità così elevate.

Dilano, l’olandese di Dordrecht, è stato campione spagnolo di F4 nel 2020. Diciassettesimo in campionato lo scorso anno, è tornato nel team MP Motorsport.

A queste velocità i piloti non vedono nulla con lo ‘spray’ se non il faro rosso nella parte posteriore della monoposto davanti a loro.

Possiamo capire meglio dopo questa tragedia perché la gara della Lamborghini è stata interrotta dopo un’ora dopo cinque giri sotto la safety car e perché i piloti dell’evento McLaren si sono rifiutati di correre sotto la pioggia.

Gli organizzatori, Circuit Responsible, RACB e SRO, così come il team di auto-editing di DH, porgono le loro più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari del giovane Van’t Hoff per i quali sarà osservato un minuto di silenzio prima dell’inizio del la 24 Hours Spa, questo pomeriggio alle 4:30 di sera.