Lenovo introduce i nuovi laptop Yoga e uno straordinario schermo rotante a 360 gradi

Lenovo sta approfittando di questo mese ma per rinnovare la sua linea di laptop Yoga con hardware di 7a generazione. Ma il produttore cinese non si ferma qui e offre un modello all-in-one il cui schermo IPS 4K da 27 pollici può ruotare in modalità orizzontale o verticale a seconda delle esigenze.

Non c’è un processore Intel nello Yoga AIO 7, ma un chip AMD Ryzen 5 6600H Mobile o Ryzen 7 6800H Mobile a seconda della configurazione. Per migliorare il display, è possibile aggiungere una scheda grafica AMD Radeon RX 6600M. Il dispositivo può ospitare da 16 o 32 GB di RAM, nonché da 256 GB a 1 TB di storage SSD PCIe. Da notare anche la presenza di una webcam da 5MP che ha il vantaggio di essere staccabile. Lenovo invece non ha scelto gli ultimi standard di comunicazione wireless e sarà necessario accontentarsi di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0.

Il PC Yoga AIO 7 All-in-One sarà in vendita entro fine giugno a partire da 1.499 euro.

Il modello da 14 pollici è il migliore della categoria con schermo OLED

Dopo questa pausa, torniamo ai nuovi laptop. La macchina più costosa di questo nuovo lotto è lo Yoga Slim 9i. Ciò è dovuto alla presenza di un touchscreen OLED 16:10 da 14 pollici che, a seconda della configurazione, è disponibile nelle versioni 2.8K (2880 x 1800 pixel) o 4K (3840 x 2400 pixel). Tuttavia, la luminosità pubblicizzata sembra un po’ limitata (400 nits).

La macchina da 1,37 kg ha un processore Intel Core i5-1240P o Core i7-1280P a seconda della configurazione, oltre a 16 o 32 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di storage SSD NVMe Gen4. Gli amanti della musica apprezzeranno il sistema a quattro altoparlanti Bowers & Wilkins (2 x 2 watt e 2 x 3 watt).

Il laptop Yoga Slim 9i sarà in vendita entro fine giugno a partire da 1.899 euro.

Meno di un chilogrammo sulla bilancia

Lenovo sta lanciando anche un laptop ultraleggero da 13 pollici (meno di 1 kg), grazie a uno chassis in lega di magnesio. Lo Yoga Slim 7i Carbon è dotato di un display IPS 2.5K (2560 x 1600 pixel) da 13,3 pollici che può essere o meno touchscreen a seconda della configurazione.

Il dispositivo ha un processore Intel Core i7-1260P o Core i5-1240P, da 8 a 32 GB di RAM e da 256 GB a 1 TB di spazio di archiviazione SSD PCIe.

Il laptop Yoga Slim 7i Carbon è disponibile in tre colorazioni e sarà venduto a fine giugno ad un prezzo di 1199 euro.

Scelta tra un processore Intel o AMD

Continuiamo questa panoramica con i modelli disponibili nelle versioni AMD o Intel. Questo è il caso dello Yoga Slim 7 Pro X e 7i Pro X (la lettera i sta per la versione con chip Intel). Con un peso di 1,37 kg, questi laptop hanno un display 3K IPS da 14,5 pollici (3072 x 1920 pixel) a 120 Hz, con un’opzione touch.

Hai un’ampia selezione di processori: Intel Core i7-12700H, Intel Core i7-12650H, Intel Core i5-12500H, AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition, AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition o AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition. È anche possibile aggiungere una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1650 o GeForce RTX 3050. Il dispositivo è completato da 16 o 32 GB di RAM e un SSD da 512 GB o 1 TB.

I laptop Yoga Slim 7 Pro X e Slim 7i Pro X saranno in vendita entro la fine di giugno a partire da € 1.199 e € 1.299.

Schermo da 14 pollici ma anche da 16 pollici

Lenovo ha anche annunciato Yoga Slim 7 Pro e 7i Pro, disponibili nelle versioni da 14 pollici o 16 pollici, con processori Intel (Core i5 o Core i7 di 12a generazione) o AMD (Ryzen 9, 7 o 5).

Hai l’imbarazzo della scelta tra i display IPS 2.2K o 2.8K da 14 pollici (60Hz, 90Hz o 120Hz a seconda della configurazione) o persino OLED 2.8K (2880 x 1800 pixel). Con 16 pollici, Lenovo offre solo un touchscreen IPS da 2,5K (2560 x 1600 pixel). A seconda del modello, potrebbe essere disponibile una scheda grafica Nvidia (GeForce MX550, RTX 2050, RTX 3050 o RTX 3050Ti) o Intel Arc A370M per l’accelerazione del rendering. L’attrezzatura include anche da 8 a 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di storage SSD PCIe.

Lo Yoga Slim 7 Pro da 14 pollici e lo Slim 7i Pro saranno in vendita entro fine agosto e fine luglio, rispettivamente, a partire da 999 euro e 1099 euro. Le versioni da 16 pollici costeranno a partire da 1.499 euro e 1.599 euro.

Guarda anche il video:

Infine, il produttore introduce il laptop convertibile Yoga 7, il cui touchscreen da 14 pollici può essere ruotato per fungere da tablet. Il produttore offre la scelta tra uno schermo OLED 2.8K (2880 x 1800 pixel) a 90Hz e uno schermo LCD 2.2K (2240 ​​x 1400 pixel) a 60Hz. Non c’è un processore Intel su questa macchina, ma un AMD Ryzen 5 6600U o Ryzen 7 6800U. Ottieni da 8 a 32 GB di RAM e da 256 GB a 1 TB di storage SSD PCIe Gen4.

Yoga 7 sarà in vendita da 1099 euro a fine giugno.