Recensione HP Envy x360 (15-eu0027nf): laptop da 15 pollici basato sul suo formato 2 in 1

costruzione

Direttore Versione oro da 13 pollici. Tuttavia, lo chassis Envy x360 da 15 pollici è quasi identico. La scopriamo questa volta in un abito nero, sempre di alluminio anodizzato, accompagnato da cerniere che permettono allo schermo di ruotare di 360 gradi. Può quindi essere utilizzato come tablet o in modalità tenda per riprodurre video senza sforzo con la tastiera.

In modalità tenda: adatto per guardare video.

Il touchpad è reattivo, ma abbiamo riscontrato uno o due millimetri di gioco che rendono il clic un po’ scomodo al tatto. Difficile stabilire se il nostro modello di test sia solo vittima di questo piccolo difetto; Ad ogni modo, non abbiamo avuto questo problema con l’Envy x360 da 13 pollici. La tastiera è divertente da usare e i tasti retroilluminati sono regolabili su tre livelli. Noterai l’assenza di un tastierino numerico nonostante le dimensioni dello chassis: lo spazio extra è occupato dalle griglie degli altoparlanti.

Il touchpad non è rifinito bene.

Accanto ai tasti freccia è presente un lettore di impronte digitali, utile per sbloccare rapidamente il computer. Tuttavia, la webcam non ha un modulo a infrarossi e non è compatibile con Windows Hello. Scatta a 720p e mostra una qualità dell’immagine, non molto buona in piena luce e ancor meno al buio. La cache fisica può essere distribuita facendo clic sul tasto appropriato nella parte superiore della tastiera.

La webcam ha una copertura fisica integrata.

La connettività è tipica qui perché c'è praticamente tutto ciò di cui potresti aver bisogno: due porte USB-3.2, una porta HDMI 2.0b, una DisplayPort USB-C 3.2 (che non consente la ricarica), un lettore di schede SD e un mini- presa jack. Wifi 6 è presente, mentre Bluetooth è di serie 5.2. La connessione è completa.

L’accesso ai componenti non è davvero facile. È necessario rimuovere due viti Torx, poi il gommino (i due rischiano di rompersi) per poter svitare le restanti viti Phillips. La RAM e l’SSD M.2 sono ricoperti da una piastra metallica per ridurre il riscaldamento dei componenti ed entrambi sono sostituibili, un buon punto per la scalabilità del computer. Inoltre, la batteria è facile da rimuovere.

Il computer è difficile da smontare.