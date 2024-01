Dopo aver mancato la Luna, il lander americano scomparve nell'atmosfera terrestre

Astrobotic ha chiesto alle autorità di determinare il destino della macchina.

Peregrine, questo il suo nome, è decollato all'inizio della settimana scorsa dalla Florida, ma è stata subito identificata una perdita di carburante, che gli ha impedito di atterrare dolcemente sulla luna come previsto.

Tuttavia, il lander ha continuato a operare nello spazio, raccogliendo dati di volo utili per un futuro tentativo, e permettendo anche di effettuare esperimenti a bordo, inviati in particolare dalla NASA, come la misurazione delle radiazioni.

Ma l'azienda doveva anche valutare come portare a termine la missione tenendo conto delle incertezze legate alla perdita, e senza rischiare di creare problemi ai satelliti in orbita terrestre, o ai detriti in orbita lunare.

La società ha annunciato questo fine settimana di aver preso la “decisione difficile” di mantenere una traiettoria che guidi il lander verso la Terra, anche se potesse continuare a funzionare per “settimane”.

“Non crediamo che il ritorno della Peregrine comporti alcun rischio per la sicurezza e la nave brucerà nell’atmosfera terrestre”, scrisse Astrobotic all’epoca. L'azienda ha diretto il dispositivo per “ridurre il rischio che i detriti cadano a terra”.

Il lander ha le dimensioni di un piccolo carrello da golf.

La società prevede di tenere una conferenza stampa venerdì per rivedere l'intera missione.