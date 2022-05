L’Ultra Mega Xtra Party Challenge ti metterà alla prova su Switch

Breakfirst giochi e altri Solo per i giochi Oggi annuncia un nuovissimo gioco che metterà alla prova i tuoi riflessi: Sfida Ultra Mega Xtra Party.

Svelato per l’AG French Direct nella primavera del 2022, l’Ultra Mega Xtra Party Challenge è un gioco di società frenetico e stravagante che può essere giocato da solo o con altri. Chiama i tuoi amici, prendi un Joy-Con e vivi il ritmo frenetico dei minigiochi, uno più delirante dell’altro!

Un totale di 100 divertenti minigiochi, ispirati ai “meme” del web e della cultura pop. Hai tutti i riferimenti?

Lava, rade, raccogli, falcia, taglia, allarga, schiva, soffia… Tutte le tue abilità saranno messe alla prova. Gioca con o contro i tuoi amici. Insieme o in cambio, non importa cosa scegli, tutti giocano sempre allo stesso tempo e non ci sono tempi morti! Non hai amici, non grazie per il dovere. La modalità storia Ultra Mega Xtra è qui per questo! Sei il giocatore più pietoso della terra… Una figura misteriosa appare dal nulla e viene per addestrarti a diventare il giocatore “più potente” dell’universo!

Ultra Mega Xtra Party Challenge sarà disponibile su Nintendo Switch nell’autunno 2022