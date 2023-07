L’emergere di una vita complessa sulla Terra: gli scienziati contraddicono la teoria del “controllo dell’ossigeno”

Spesso lo dimentichiamo, ma la scienza non è scolpita nella pietra. Secondo il filosofo austriaco Karl Popper, una teoria è “scientifica” solo se i principi che la compongono portano ad almeno una previsione sufficientemente accurata da essere verificata da un esperimento (o misurazione) che possa confutarla. [La Logique de la découverte scientifique, 1934].

Per 70 anni ha prevalso una teoria sull’emergere della vita complessa: l’ipotesi del “controllo dell’ossigeno”. Secondo questo, un aumento delle concentrazioni di ossigeno avrebbe dato origine a organismi pluricellulari negli oceani 575 milioni di anni fa.

Idoneo “Esplosione di Avalon”e questo episodio ha visto la nascita di “Fauna selvatica a Ediacaran” – Prende il nome dalle colline in Australia dove sono stati scoperti fossili di questi organismi.

Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Copenaghen (Danimarca), insieme ai colleghi della Woods Hole Oceanographic Institution (USA), della University of Southern Denmark e della Lund University (Svezia), tra gli altri, hanno scoperto prove che tendono a contraddire questa teoria. Hanno presentato le loro scoperte sulla rivista biologia (8 maggio 2023).

Concentrazioni di ossigeno che sono leggermente aumentate

Studiando la composizione chimica di antichi campioni di roccia da una catena montuosa dell’Oman – che, al momento dell’eruzione di Avalon, si trovava sul fondo dell’oceano – i ricercatori sono stati in grado di misurare le concentrazioni isotopiche di due elementi chimici (tallio e uranio) e dedurre le concentrazioni di ossigeno per il periodo.

I loro risultati indicano che le concentrazioni di ossigeno sulla Terra non sono aumentate in quel periodo. I livelli sono rimasti da cinque a dieci volte inferiori a quelli odierni, che è all’incirca la quantità di ossigeno trovata a due volte l’altezza del Monte Everest.

“Le nostre misurazioni danno una buona idea delle concentrazioni medie di ossigeno negli oceani del mondo in quel momento. Ci sembra chiaro che non ci sia stato un aumento significativo della quantità di ossigeno quando gli animali più avanzati hanno iniziato a evolversi e a dominare la terra .In effetti, c’è stato un leggero calo.Spiega Christian J. Byrom, professore all’Università di Copenaghen e coautore dello studio, V.A rapporto.

Simile alle cellule staminali

Avanza, senza poterlo dimostrare, la teoria contraria: la vita complessa sarebbe sorta grazie a una concentrazione di ossigeno non alta… ma bassa! “È interessante notare che l’emergere di organismi multicellulari si è verificato in un momento in cui le concentrazioni di ossigeno nell’atmosfera e negli oceani erano basse. Ciò indica che gli organismi viventi [en] Ne hanno approfittato […] E sono stati in grado di crescere in pace, poiché la chimica dell’acqua ha protetto le loro cellule staminali”.

Lo scienziato si riferisce alla ricerca sul cancro. I suoi colleghi dell’Università di Lund hanno notato che erano necessari livelli di ossigeno più bassi per tenere sotto controllo le cellule staminali in modo che si differenziassero in un tipo specifico di cellula, come ad esempio una cellula muscolare.

“Con così tanto ossigeno, le cellule crescono e, nel peggiore dei casi, si sviluppano e muoiono in modo casuale. È inconcepibile che questo meccanismo sia stato applicato in quel momento”.Conclude il professor Girolamo.

Riscrivere i libri di testo? Non ne sono sicuro

“Il fatto che ora sappiamo, con un alto grado di certezza, che l’ossigeno non ha controllato lo sviluppo della vita sulla Terra ci fornisce una storia completamente nuova su come ha avuto origine la vita e sui fattori che hanno controllato questo successo”.Il professor Bjerrum ha detto nel comunicato stampa. prima di aggiungere:

“Significa che dobbiamo ripensare molte delle cose che pensavamo fossero giuste fin dall’infanzia. I libri di testo devono essere rivisti e riscritti”.

Tuttavia, il dibattito non è ancora chiuso. Il giornale da solo non può risolvere la controversia secolare.

Va inoltre ricordato che prima del periodo Ediacaran, la vita multicellulare è apparsa per la prima volta 2,1 miliardi di anni fa, secondo il lavoro del professore albanese dell’Università di Poitiers e dei suoi colleghi (CNRS2014). “L’aspetto di questo Biodiversità Segue il primo aumento di ossigeno nell’atmosfera terrestre, circa 2,3 miliardi di anni fa.Spiegazione del ricercatore.

