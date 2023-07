Congedo integrativo sanitario e malattia: cosa contiene il tuo contratto?

Sei in congedo per malattia, ma non sai se il tuo mutuo verrà mantenuto durante questo periodo di inattività? Ti mostriamo in quali condizioni la tua copertura sanitaria può essere mantenuta.

Mutua operazione societaria obbligatoria

Se sei un dipendente di un’azienda del settore privato, beneficerai di un’assicurazione sanitaria collettiva obbligatoria. Il Contratto Nazionale Interprofessionale (ANI) del 2013 impone ai datori di lavoro di fornire, dal 1Lui è gennaio 2016, Una società mutualistica che offre un paniere minimo di sponsorizzazioni. Il datore di lavoro deve versare almeno il 50% del contributo. Se lo desidera, può finanziare il 100% dell’assicurazione sanitaria integrativa dei suoi dipendenti.

IL L’importo del tuo contributo viene detratto dal tuo stipendio. Quindi sorge la domanda se continuerai a essere coperto quando sei in congedo per malattia.

Questo contratto di mutua salute deve coprire almeno quanto segue:

co-pay (la differenza tra la base del pagamento della previdenza sociale (BRSS) e il suo pagamento effettivo);

Tariffa ospedaliera giornaliera

spese dentistiche fino al 125%;

Il fotoperiodismo costa fino a 100 euro per una correzione semplice e 200 euro per una correzione complessa ogni due anni.

Buono a sapersi: Assicurazione sanitaria complementare e ricevuta di pagamento Se il lavoratore non è esonerato dalla mutua obbligatoria, il datore di lavoro deve indicare sulla ricevuta di versamento l’importo del contributo. Tra i contributi sanitari è specificatamente designata la linea “Sanità Integrativa” che rientra nella voce Previdenza Sociale, nonché la linea dedicata alla Previdenza.

Sono ancora coperto dall’assicurazione sanitaria in caso di assenza per malattia?

Per continuare la copertura assicurativa sanitaria della tua azienda mentre sei fuori dal mercato, è imperativo che tu lo faccia Approfitta della conservazione dello stipendio. Una volta che il tuo datore di lavoro ti paga almeno in parte per integrare le tue indennità giornaliere di previdenza sociale, la tua mutua assicurazione sanitaria non viene sospesa.

Per beneficiare della retribuzione continua e quindi delle indennità giornaliere, questa deve essere assolta condizioni il prossimo:

Hai più di un anno di anzianità in azienda;

lavorato almeno 150 ore nei 90 giorni precedenti il ​​congedo per malattia;

essere a conoscenza dei pagamenti delle tasse di assicurazione sanitaria per gli ultimi 6 mesi;

Medico di riferimento per smettere di lavorare entro 48 ore;

beneficiare dell’assistenza sanitaria in Francia;

Non essere un lavoratore intermittente, stagionale o temporaneo.

Se il tuo stipendio non viene mantenuto, i contributi non verranno detratti. La tua assicurazione sanitaria complementare viene quindi sospesa mentre sei senza lavoro. Il contratto collettivo può contenere disposizioni diverse per consentirti di continuare la copertura.

L’azienda può fornire condizioni più favorevoli per il dipendente mentre è senza lavoro. In particolare, con una maggiore copertura dei contributi, o addirittura una copertura totale da parte dell’azienda.

Assicurazione sanitaria reciproca: qualche copertura durante le varie festività?

Molti dipendenti si pongono il problema di mantenere l’assicurazione sanitaria mentre non lavorano. Questa domanda può sorgere anche durante a vacanza.

Esistono diversi tipi di vacanza, che possono avere un impatto sulla possibilità di mantenere una salute complementare.

Ferie pagate

Il periodo di ferie retribuite lo consente Mantieni la tua assicurazione sanitaria. In effetti, queste vacanze sono un diritto di nascita nel corso dei mesi e durante questo periodo non puoi essere punito.

Quindi sei ben coperto per le tue spese sanitarie. Tu e il tuo datore di lavoro continuate a versare il vostro contributo.

sabbatico

Questo tipo di congedo corrisponde al periodo durante il quale il tuo contratto di lavoro è sospeso. Tu stesso hai deciso di lasciare temporaneamente l’azienda e non sei più pagato. E quindi, Non puoi più essere coperto dalla coassicurazione obbligatoria della compagnia.

Tuttavia, ci sono eccezioni. Se il contratto collettivo o il tuo contratto di lavoro prevede il mantenimento della mutua assicurazione collettiva, ti potrebbe essere richiesto di versare l’intero contributo. In caso contrario, la sottoscrizione di un contratto individuale a tempo determinato è necessaria per continuare a beneficiare di rimborsi complementari a quelli previdenziali.

congedo di maternità

Dopo aver ricevuto le indennità giornaliere dalla previdenza sociale durante il congedo di maternità, Il tuo contratto sano reciproco viene mantenuto. In caso contrario, sarà sospeso a meno che un contratto collettivo non ne preveda la prosecuzione.

vacanza di maternità

A prima vista, durante il congedo parentale, L’assicurazione sanitaria reciproca non viene mantenuta. Poiché il contratto di lavoro è sospeso, il datore di lavoro non è obbligato a continuare a coprire il proprio dipendente.

Ma, anche in questo caso, l’accordo può prevedere la conservazione dei diritti, anche per un periodo limitato.

Chi paga il mutuo durante il congedo per malattia?

Se interessati da un periodo di inattività retribuito, Ti riservi i tuoi diritti. Continua inoltre a essere detratto dai contributi dell’assicurazione sanitaria reciproca fino a quando non si è coperti durante il congedo per malattia.

Se non sei pagato, i tuoi contributi non saranno più pagati, a meno che il contratto di filiale non dica diversamente.

La retribuzione è compensata dalla compagnia assicurativa cooperativa in caso di cessazione?

L’assicurazione sanitaria integrativa ha lo scopo di sostenerti quando devi sostenere spese sanitarie. Lei Completa i pagamenti dell’assicurazione sanitaria, o sostituirlo, quando il sistema pubblico non copre i tuoi costi sanitari. In particolare, in caso di superamento delle rette, medicina alternativa, stanza privata, ecc.

D’altra parte, il suo ruolo non è affatto quello di darti un reddito aggiuntivo. In caso di congedo per malattia, sarai pagato dal tuo datore di lavoro o dalla previdenza sociale.

Per beneficiare di un reddito aggiuntivo, evitando così una significativa perdita di stipendio, Devi rivolgerti all’intuizione. Questa organizzazione può provvedere al mantenimento dello stipendio. L’assicurazione può essere stipulata individualmente. Può anche essere un contratto collettivo stipulato dal datore di lavoro.

Domande frequenti sull’assicurazione sanitaria integrativa e il congedo per malattia

Sono coperto dal mio congedo per malattia reciproco?

Una volta che sei stato pagato durante il tuo congedo per malattia, puoi mantenere i tuoi diritti e avere la copertura dei costi sanitari, a seconda della tua anzianità con l’azienda.

Come non perdere soldi in congedo per malattia?

Per non perdere denaro durante il congedo per malattia, si raccomanda che sia coperto da a contratto di pensione. Questo può, a seconda delle garanzie del contratto, prevedere il mantenimento dello stipendio.

La cassa comune paga le indennità giornaliere?

La mutua sanitaria non rimborsa le diarie, e non tocca a lui. La salute complementare interviene solo per pagare la tua salute. Questo viene fatto in aggiunta o al posto della previdenza sociale, a seconda della natura dei costi.