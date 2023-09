Come utilizzare il controllo dello stato della batteria di Android 14 su altre versioni

Un’app ti consente di utilizzare il controllo dello stato della batteria in Android 14 su altre versioni del sistema. Ecco come sfruttare questa funzionalità.



Ogni versione di Android ha le sue nuove funzionalità. La prossima versione, Android 14, non fa eccezione alla regola e tra le novità ricorderemo ad esempio Salute della batteria. Oggi c’è una pagina batteria In Impostazioni Dal tuo smartphone, ma questo è chiaro Le informazioni fornite sono minime E del tutto superficiale. Google vuole cambiare la situazione e Android 14 includerà uno strumento più approfondito per controllare lo stato della batteria.

Allora ti dici: Molto bene, ma se il mio dispositivo non riceve Android 14 cosa devo fare? C’è qualche soluzione? Google lo ha reso possibileAPI Di posti di lavoro per gli sviluppatori, che hanno quindi potuto farlo Integratelo nelle loro applicazioni. Questo è un esempio di un casoaBatteria: stato della batteria, che porta il sistema alle versioni precedenti di Android. Ciò richiede una piccola configurazione, ma stai tranquillo, i processi sono semplici.

Come configurare la batteria per utilizzare il controllo dello stato della batteria

Dopo aver scaricato e installato l’applicazione, attenersi alla seguente procedura:

Si apre batteria E tocca il segnale Permesso richiesto Citare in giudizio Capacità massima. Si aprirà una finestra pop-up che ti chiederà di farloInstallatore Shizuku. È un’applicazione open source che ti consente di configurare semplicemente le autorizzazioni necessarie per eseguire aBattery. Assicurati di essere connesso alla tua rete Wi-Fi e apri Shizuku. Le possibilità a tua disposizione sono molteplici, a seconda soprattutto della versione di Android che utilizzi. Se sei sotto Androide 11 O più, puoi usare Debug wireless Al tatto organizzato. Qualunque sia la tua scelta, Seguire attentamente i passaggi descritti Da Shizuko così puoi Iniziare Applicazione. Una volta avviato Shizuku, torna alla batteria. Ora lo vedi Capacità massima E il Nome dei corsi È visualizzato.

Notare che Il dispositivo stesso potrebbe negare l’accesso A qualsiasi informazione. Ad esempio, su pixel 3 Come utilizzato in questo tutorial, non è possibile raggiungere la capacità massima della batteria, ma è possibile raggiungere il conteggio dei cicli. Quest’ultimo parametro è tanto importante quanto ci permette di vedereLa salute generale della batteria. Ricorda, è fatto per le prestazioni intermedie 800 e 1000 cicli Al tasso. Ciò non significa che non funzionerà allora, ma funziona Le sue prestazioni massime diminuiranno.