Il programma di astronomia aiuta nell’osservazione delle talpe

Sarai anche interessato

[EN VIDÉO] Cancro: una migliore comprensione dei tumori per combatterli meglio Futura-Sciences si è recata al Centro di ricerca sul cancro di Marsiglia per comprendere i primi passi necessari nella lotta contro il cancro. Dalla deregolazione molecolare delle cellule alla diagnosi della gravità del tumore.

Il Scienziati di astronomia prendere ogni giorno immagini del cielo notturno e l’impostazione del target in ciascuna di queste immagini e analisi, ma anche per la mappatura i loro progressi Nel tempo, sviluppano software di elaborazione delle immagini. Questa tecnologia è stata ora adattata per monitorare l’evoluzione di talpe Nei pazienti ad alto rischio di infezione cancro della pelle. L’attività corrispondente era Piede Il 14 luglio al National Astronomy Meeting (NAM 2022), nel Regno Unito, dalla dottoressa Meredith Morrell, ricercatrice dell’Università di Southampton.

Cancro della pelle, che cos’è?

il melanoma èuna delle forme il più pericoloso cancro dalla pelle. secondo Vidal FranciaIl cancro della pelle rappresenta solo il 10% di tutti i tumori dermatologiama è la causa della stragrande maggioranza dei decessi per questo tipo di cancro.

secondo unirevorresti Una collaborazione tra la Rete francese dei registri dei tumori (Francim), il Dipartimento di Biostatistica – Bioinformatica dell’Hospices Civils de Lyon (HCL), la sanità pubblica francese e l’Istituto nazionale del cancro (INCa), quasi 15.500 nuovi casi di melanomi È stato scoperto in Francia nel 2018 e sono morte quasi 2.000 persone. secondo Istituto Nazionale del CancroPertanto, il melanoma rappresenta circa il 4% di tutti i tumori e colpisce tanto gli uomini quanto le donne. Questo è il cancro che Il numero di nuovi casi Aumenti maggiori dell’anno: per 30 anni, EvoluzioneRitiro 4% all’anno per gli uomini e 2,7% per le donne.

Tuttavia, l’identificazione precoce aumenta significativamente la sopravvivenza: la sopravvivenza netta standardizzata a 5 anni è stimata al 93%, con un tasso di mortalità aumentato vicino allo zero dopo 5 anni di follow-up.

Di solito, l’intero corpo del paziente viene fotografato ed esaminato da a Dermatologo Per determinare qualsiasi indicazione che i nei esistenti si siano trasformati in melanoma. Tuttavia, questo processo richiede molto tempo perché richiede dermatologi altamente qualificati Ispeziona visivamente ogni neoSpesso si basa su un certo grado di autodiagnosi da parte dei pazienti.

Il progetto MoleGazer: dalla mappatura del cielo a quella delle talpe

Project MoleGazer (letteralmente “Mole Watcher”), una collaborazione traUniversità di Southampton e ilOspedale dell’Università di OxfordMira a combinare l’analisi dei dati astronomici con la fotografia del corpo intero che i dermatologi usano per monitorare i pazienti. Nel progetto, la pelle del paziente viene trattata come lo sfondo del cielo in un’immagine astrologica e tutti i nei vengono trattati come stelle. Il Software Trova queste “stelle” e può vedere i cambiamenti nel tempo per avvertire di un potenziale pericolo. questo è somiglianza parziale Consente l’identificazione e l’analisi automatiche dei nei man mano che cambiano nel tempo.

Utilizzando immagini di tutto il corpo di un gruppo di pazienti ad alto rischio, MoleGazer ha fornito la storia evolutiva dei singoli nei, che ora verranno utilizzati per i nei a rischio di trasformarsi in melanoma. I ricercatori vorrebbero fare un ulteriore passo avanti e creare una mappa di come le talpe benigne si trasformano in cancro della pelle per aiutare Diagnosi Il prima possibile, perché l’identificazione precoce è la chiave per ottenere risultati migliori.

Cosa ricordare Il software astronomico utilizzato per identificare e analizzare le stelle sotto forma di immagini, ma anche per mappare la loro evoluzione, è stato adattato per monitorare lo sviluppo di nei nei pazienti ad alto rischio di sviluppare il cancro della pelle.

La pelle del paziente viene trattata come lo sfondo del cielo in un’immagine astrologica e tutti i nei sono trattati come stelle.

Questa misurazione consente l’identificazione e l’analisi automatiche dei nei man mano che si sviluppano nel tempo e aiutano nella diagnosi più precoce possibile di un possibile melanoma.

Vuoi scappare per l’estate? Per celebrare le feste come si deve, scopri Mag Futura ad un prezzo agevolato di 15 euro anziché 19 euro, il 20% di sconto ! Nel programma di questo numero: Un tuffo nel cuore dei 4 assi scientifici in occasione del 2022, dalla Terra alla Luna: Quali misteri nasconde ancora la luna?

Riusciremo presto a curare tutto grazie ai geni?

Come posso nutrire il mondo senza distruggerlo?

L’IA può davvero diventare intelligente? Cos’è Mag Futura? La nostra prima rivista cartacea con oltre 200 pagine per rendere la scienza accessibile a quante più persone possibile

4 domande chiave sulla scienza Per il 2022, dalla Terra alla Luna

Per il 2022, dalla Terra alla Luna consegna a domicilio* * La consegna viene effettuata in Francia (esclusa la Francia metropolitana), Svizzera e Belgio.