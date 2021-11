Leicester e Rangers di nuovo in pista / C3 / Riepilogo / SOFOOT.com

Il Leicester è tornato perfettamente alla corsa per qualificarsi prendendo il primo posto nel proprio girone, un giorno prima di giudicare in questa fase a gironi. Il volpi Ha perfezionato il Legia Varsavia (3-1) al seguito di James Madison, realizzatore e passatore. Anche PSV Eindhoven, Rangers e Olympiakos si sono fatti valere davanti ai propri tifosi, vincendo consecutivamente contro SK Storm Graz (2-0), Sparta Praga (2-0) e Fenerbahce (1-0). I greci possono ancora sperare di superare l’Eintracht Francoforte, che non è riuscito a liberarsi di Anversa (2-2).

Nell’ultima partita prima del quinto turno, Leicester è ora in vantaggio nel Gruppo C volpi Ho premuto ancora un po’ Legia Varsavia nel pieno della crisi. Batson Dhaka ha segnato il suo quinto gol in questa campagna europea (11NS). Artiglio sinistro di James Madison (21NS) e il capo di Wilfred Ndidi (33 .).NS) fai il resto. Il Legia salva l’onore grazie a Filip Mladenovic, vigile dopo che Kasper Schmeichel si è fermato su rigore di Mahir Emreli (26)NS). E il Leicester giocherà le sue qualificazioni tra due settimane a Napoli, scesa al terzo posto battendo lo Spartak Mosca (2-1).

Tutto restava da fare nel quarto set. L’Eintracht Francoforte ha mancato la barca, pareggiandola con il Royal Antwerp (2-2). Kevin Trapp si arrese a Radja Nainggolan e Mbwana Samata. Il super sottotitolo Gonzalo Paciencia pareggia ai supplementari, ma il club tedesco deve ancora lottare per qualificarsi. L’Olympiacos ha già battuto il Valbuenico contro il Fenerbahce, per tornare al primo posto. Dominator, l’eroe greco, ha trovato la scappatoia alla fine del match via Tiquinho (90.).NS). Mathieu Valbuena ha giocato il 68NS Accurato.

Ma il destino dei Rangers è inevitabile. Nella semifinale di Coppa di Lega di domenica, i Jers hanno alzato la testa con uno sguardo allo Sparta Praga che ha segnato la loro prima partita dalla panchina Giovanni van Bronckhorst (2-0). Hanno fatto affidamento su marcatore Alfredo Morelos, doppio autore, in collusione con il difensore dell’opposizione Philip Banac. Anche il concierge Allan MacGregor ha svolto il lavoro, e magistralmente, in tempo di denaro. Un successo tutt’altro che banale in quanto garantisce loro un secondo posto alle spalle di OL. Il PSV Eindhoven non è lontano dal fare lo stesso nel terzo set, con una vittoria per 2-0 sull’SK Storm Graz che gli ha permesso di battere la Real Sociedad. Basterebbe un pareggio ad Anoeta per radunare gli argini. c’è solo.

Leicester – Legia 3-1

Obiettivi: precisione (11NS), Madison (21 .)NS) Ndidi et al (33NS) // Mladenovic (26NS)

Ma: Tiquinho (90.)NS)

Stivali: Morelos (15 .)NS, 49NS)

Stivali: Vinicio (45NS sp) e inverno (55NS)

Stivali: Kamada (12NS) e altri pazienza (90NS+4) // Nainggolan (33NS) e il muto (88NS)