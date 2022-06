Leclerc sconvolto dai problemi con la Ferrari: “Tre volte di seguito, fa male”

di male in peggio. Un vero disastro per la Scuderia Ferrari, che, dopo un doppio errore tattico che le è costato la vittoria a Monaco, questa volta ha visto ritirare le sue due monoposto in soli venti giri per guasti meccanici. Il doppio zero rompe il cuore del tifo.

Mentre Maranello aveva iniziato la stagione con grande clamore e abbiamo visto la F1-75 prendere il sopravvento e le Rosse finalmente riconnettersi con i titoli, è stata una Berezina completa. Improvvisamente ha perso quarantaquattro punti contro la Red Bull, che ora è di 80 punti davanti alle case costruttrici.

Come già a Barcellona, ​​il poliziotto e leader Charles Leclerc ha visto svanire tutte le sue speranze di successo al giro 20. 11 giri fa, il suo compagno di squadra spagnolo aveva già fermato la sua Ferrari per problemi ai freni… “Ero in testa quando ho sentito una perdita di forza”, Spiegazione di Monaco, sconvolto. “Mi sono guardato allo specchio, ho visto una nuvola di fumo e ho capito. Questa è la terza volta consecutiva che perdo il primo posto non per colpa mia. Fa male”.

Oltre a vedere aumentare il divario con il rivale Max Verstappen, ora è avanti di 34 unità. Il momento in cui il Piccolo Principe era al timone del torneo sembra già inverosimile: “La motivazione è sempre la stessa. Cercherò di dimenticarlo il prima possibile. Abbiamo una macchina molto veloce con la quale possiamo vincere delle gare. Ci sono abbastanza GP per recuperare. Cercheremo di vincere la prossima gara in Canada”. “

Ma c’è un’evidente preoccupazione per l’affidabilità che Maranello deve risolvere al più presto. “Non capisco perché all’inizio dell’anno dovevamo essere meno affidabili e non si è rotto”, Finì Charles Leclerc, ora terzo in campionato.

“Mi dispiace per i nostri piloti e per tutta la squadra” Scusate il capo Mattia Binotto. “Ci siamo presi un rischio per rendere il nostro motore più potente. Oggi lo stiamo pagando. Ma stiamo lavorando sodo per l’affidabilità a medio e lungo termine”.

A breve, non ci resta che incrociare le dita…