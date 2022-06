Mercato – Premier League – ufficiale: Darwin Nunez (Benfica) raggiungerà il Liverpool per 100 milioni di euro

Il grande successo per i Reds. In un comunicato stampa ufficiale, lunedì mattina il Benfica ha annunciato ufficialmente la partenza di Darwin Nunez per il Liverpool, che da diverse settimane sta negoziando questo trasferimento. Annunciato anche l’importo dell’operazione: 75 milioni di euro + 25 milioni per un totale di 100 milioni. Il 22enne deve superare le visite mediche prima di poter prendere un impegno definitivo con il suo nuovo club.

Rispondi a City e Halland

Ha segnato 34 gol e fatto 4 assist in 41 partite in tutte le competizioni la scorsa stagione, quindi Nunez si prepara ad approdare a Liverpool. “È un bravissimo ragazzo, lo conoscevo prima ovviamente, ma contro di noi ha giocato davvero bene. È fisicamente forte, veloce e in definitiva calmo. Ottimo. Se evita gli infortuni, avrà una grande carrieradisse Jürgen Klopp una sera dello scorso aprile. E secondo la stampa britannica, il tecnico tedesco ha giocato un ruolo decisivo in questo fascicolo.

Per i Reds, che hanno battuto la concorrenza di molte altre grandi squadre, incluso il Paris Saint-Germain, questo è uno dei più grandi trasferimenti degli ultimi anni. Una risposta diretta al Manchester City e all’arrivo di Erling Haaland. Con l’arrivo del nazionale uruguaiano, il Liverpool ha una nuova arma per (ri)vincere il titolo.

