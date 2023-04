Lea Salama racconta il motivo che l’ha spinta a cambiare nome

La giornalista franco-libanese si faceva chiamare Hala prima di scegliere il suo secondo nome.

Potresti non saperlo, però Lia, pace Non è nata Leah, ma Hala. Sul suo certificato di nascita, Léa appare come il secondo nome della giornalista e conduttrice di “Quelle époque”, su France 2. Ha rivelato in un’intervista a Konbini di aver chiesto a sua madre di cambiare il suo nome abituale durante l’adolescenza. ” Il mio nome è un nome libanese perché sono nato a Beirut e sono arrivato in Francia quando avevo cinque anni a causa di una guerra civile in Libano Lei disse. ” E così originariamente, il mio nome era Hala. »

Un nome comune in Libano, dove significa “ciao”, ma per lei era difficile da sopportare: ” Ehi, in francese, non si pronuncia la H e quando sono arrivato a scuola a Parigi, ho sentito dolore. Mi è stato detto: Dio è grande e i tuoi genitori ti chiamavano Dio. Mi ha dato molto fastidio. »

Passata dal college al liceo, quando aveva tra i 13 e i 14 anni, la giornalista ha poi deciso di scegliere il suo secondo nome, più occidentale. ” Ho chiesto a mia madre di iscrivere Leah Halla a scuola, non il contrario. »

Una scelta che ha paura di ammettere con suo padre, Ghassan Salameh, professore di scienze politiche ed ex ministro della Cultura in Libano. ” Avevo paura che dicesse che non potevo sopportare la mia origine e l’arabismo Leah colpisce con forza. ” E fondamentalmente, non lo immaginavo nemmeno a quell’età. Lui aveva ragione! Volevo avere una madre di Cruz e un padre della Bretagna. Volevo anche gli occhi azzurri, dato che i miei genitori parlavano con un accento. Ho preso tempo per accettare la differenza che sarà la mia forza. »





