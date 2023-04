Primi piani per SmackDown il 21 aprile 2023

L’edizione del 21 aprile 2023 di WWE SmackDown presenterà la difesa del titolo intercontinentale di Gunther contro Xavier Woods e puoi leggere il resto del programma qui. Tuttavia, PWInsider e Fightful hanno fornito un aggiornamento sui piani interni della WWE prima dello spettacolo e attenti agli spoiler.

Ci mancherà ancora questo spettacolo mentre ne parliamo Charlotte Flair e Drew McIntyre. Infatti, Drew McIntyre uscirà per la terza settimana consecutiva e questo senza un motivo ufficiale. Per quanto riguarda Charlotte, sarà di nuovo assente per il resto della sua vacanza. Dopo aver trascorso una settimana alle Hawaii, lei e Andrade Idolo continueranno il loro viaggio intorno al mondo.

Matt Riddle Attualmente programmato per la visualizzazione. Ciò consentirebbe alla rivalità tra Kevin Owens e Sami Zayn di continuare contro gli Usos con Matt Riddle che si aggiunge al contraccolpo.

È previsto un segmento dietro le quinte che coinvolge LWO. Inizierà la rivalità tra Karrion Cross e Shinsuke Nakamura.

Un programma fitto per questa edizione di SmackDown del 21 aprile. La WWE dovrebbe anche confermare la partita tra Rhea Ripley e Zelina Vega Per contraccolpo questa settimana o la prossima settimana.

Credito immagine: WWE