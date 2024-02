Jill Vandermeulen annuncia di lasciare la televisione e il suo lavoro di presentatrice: “A volte bisogna fare delle scelte”.

Alcuni lo conoscono come Silentgel Su YouTube anche altrianimazione su RTL-TVI. Ma Jill Vandermeulen Ho deciso di arrendermi la televisione Lascia quindi il Canale del Belgio. “È una grande novità, ma ho deciso di togliermi il cappello da host su RTL-TVI”ho confidato ai nostri colleghi di L'ultima ora.

Jill Vandermeulen ha ospitato dopo essere stata presentatrice del canale Trasmissione Come “Docs de Shock”, “I comme”, “Nel cuore di uno sconosciuto” o anche “Teenagers and Criminals”. Il motivo dietro questo risoluzione ? Dedicati ai tuoi sforzi Progetti personali Distaccati da questa immagine di host in modo da poter avanzare nella tua carriera. “Per avanzare ulteriormente nell’ambiente artistico, a volte devi fare delle scelte.”Lei spiegò.

Va detto che Gilles Vandermeulen ha già un programma fitto di impegni. In effetti, oltre ad essere Mamma Per quattro figli, tra cui una bambina di poco più di un anno Creatore del contenuto Ne ha anche due Canali YouTube A 634.000 abbonati (SilentJill) e 312.000 abbonati (Jill) più un marchio Candele.

Senza ripetere l'esposizione sul canale, ha spiegato che questo le ha chiuso le porte. Ad esempio, non sei riuscito ad accettare gli inviti Altri canali Dalla televisione. Vuole anche lavorare in un mondo Canzone. Jill ha già pubblicato la canzone “On Verra”, ma non può essere trasmessa su altre stazioni radio. “C'erano piccole cose del genere che rimanevano bloccate.”

Jill tornerà quindi un po' nel mondo della canzone, ma è chiaro che continuerà a farlo un lavoro Su YouTube e social networks.

Ha voluto comunque chiarire che non c'è stato alcun malinteso e che all'interno di RTL non è successo nulla di negativo. “Mi mancherà tutta la squadra e i miei compagni”.