Il comportamento arrabbiato del principe William bloccato: “Può sentirsi frustrato e divampare”

Il principe della zuppa di latte? La reputazione di re Carlo era così ben consolidata che il suo spargimento di sangue, inclusa l’ormai famosa “islamizzazione”, si diffuse così rapidamente quando salì al trono. Ovviamente, suo figlio maggiore ha ereditato questo temperamento caldo.

“È una persona entusiasta e questo può renderlo impaziente.Così l’esperto reale Robert Jobson, autore Il nostro re: Carlo III: l’uomo e il re rivelatoDescrive il Principe di Galles. Lui Dipende dai senza cervello Un membro anziano della famiglia reale britannica. Il marito di Kate Middleton ha espresso rapidamente le sue frustrazioni, soprattutto quando discute con suo padre. “Questo può far arrabbiare William quando ha a che fare con Charles. Amministratore (Carlo III, ndr) Ha anche un carattere, ma non dura per sempre. Può sentirsi frustrato e divampare, e poi in un istante ci dimentichiamo di lui. Con William, è raramente dimenticatodice Robert Jobson.

Kate e William: perdite senza cervello sui “grandi litigi”

William avrebbe un rancore ostinato e il rapporto con suo fratello, il principe Harry, lo dimostra bene. Dietro le quinte, sta persino spingendo affinché il Duca di Sussex venga privato per sempre del suo titolo per gli attacchi alla loro famiglia.