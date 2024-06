Muore Françoise Hardy: svelata l’entità della sua eredità

Tra i 25.000 e i 30.000 euro di royalties all’anno e oltre 6 milioni di euro di immobili.

L’addetto stampa ha restituito l’eredità lasciata da un traduttore Tutti ragazzi e ragazze. “C’è una casa in Corsica, un appartamento a Parigi e altri due studi a Parigi. Poi c’è il diritto d’autore sui suoi libri e sulle sue canzoni. Sono circa settanta dischi a 45 giri e 28 album, è un gran numero. È una carriera meravigliosa. ” E per aggiungere: “Guadagna circa 25.000-30.000 euro all’anno dai diritti d’autore e compositore. Ha scritto 22 libri di astrologia, numerologia e grafologia.

“Mia madre se n’è andata”: Françoise Hardy è morta all’età di 80 anni

L’editorialista musicale ha iniziato a smentire le informazioni contenute in una rivista americana che stimava il suo patrimonio in 58 milioni di euro. “No, questo è sbagliato. Ho organizzato tutto come se molte persone sapessero di essere condannate. Cedette la piena proprietà, cioè le mura di tutte le sue proprietà, al figlio, e ne mantenne l’usufrutto. L’ex co-presentatore di Happy Years determina quindi gli importi. Il che è costoso considerando che ci sono 6 milioni di euro di immobili“E alla conclusione.”François Hardy ha pagato il dazio su 6 milioni, il che significa che il giorno in cui chiuderà gli occhi, cosa che è avvenuta per 48 ore, suo figlio erediterà senza pagare l’imposta di successione. Molte persone lo fanno.”

Françoise Hardy, la cantante a cui non piace cantare