Le ultime indiscrezioni di mercato 19/08: Jans – Bongonda – Hoedt – Dia – Hoglund – Waris – Mukodi – Grassi

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Trovalo qui prima!

Laurent Jans (Standard e Beveren) in 3a classe tedesca

Ha lasciato lo Standard de Liege la scorsa estate per trasferirsi allo Sparta Rotterdam. (leggi di più)

Ufficiale: Joachim Van Damme è in prestito all’SK Beveren

Il centrocampista Standard de Liegi non ha convinto. (leggi di più)

Yusuf Atal al Barcellona?

Secondo Pedro Almeida, l’FC Barcelona discuterà con l’OGC Nice la possibilità di trasferire Yusuf Atal in Catalogna.

Ahmedkan Kaplan firma per l’Ajax Amsterdam

Ahmetcan Kaplan è un giocatore dell’Ajax Amsterdam. Il difensore 19enne lascia il Trabzonspor e si trasferisce in Eredivisie.

Priorità di Ziyech all’Ajax Amsterdam

Secondo Jirjan Hamstelar, Ziyech, l’ex Ajacide, è la priorità del club per sostituire Anthony, al momento della partenza.

Il Chelsea recluta Cesar Casadei

Il Chelsea ha completato la firma di Cesare Casadei dall’Inter dopo che l’italiano ha firmato un contratto di sei anni con i Blues. Il 19enne centrocampista italiano passerà al Chelsea fino al 2028.

Il Cercle de Bruges sta reclutando allo Stade Rennais

Jan Gboho, trequartista di 21 anni, arriva al Cercle de Bruges dallo Stade Rennes. (leggi di più)

Il Club Brugge deve affrontare una forte concorrenza per la sua priorità estiva

Il Club Brugge è ancora alla ricerca di un altro attaccante. L’obiettivo principale, Rasmus Hojlund, rimane la priorità di Blauw en Zwart, ma hanno molti concorrenti. (leggi di più)

Ufficiale: Anas Hamzawy si unisce alla RAAL

Il difensore è free agent dalla scadenza del suo contratto con l’Union Saint-Gilloise. (leggi di più)

Théo Bongonda nei punti di riferimento di Cadice

Théo Bongonda non dovrebbe più fare vecchie ossa al KRC Genk. Wouter Franken lo ha tirato fuori dalla prima squadra e può andarsene a un prezzo decente, ovviamente… (Leggi tutto)

Feyenoord Rotterdam Sovre Igor Paixau

Igor Paixao si unisce al Feyenoord Rotterdam da Curitiba dove ha firmato un contratto fino al 2027. E 8 assist in tutte le competizioni.

Alberto Grassi rimodella l’Empoli

Alberto Grassi arriva dall’Empoli in prestito dal Parma. Il 27enne centrocampista era in prestito al Cagliari la scorsa stagione. Il nativo di Lumizan ha giocato 138 partite di Serie A.

𝐀 Un centrocampista italiano, classe 1995, arrivato a titolo provvisorio, con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, da @1913parmacalcio pic.twitter.com/4hLcNxsQee – Ufficiale Empoli Fc (EmpoliCalcio) 17 agosto 2022

Harold Mukodi va in Grecia

Harold McCaudy si unisce all’AEK dopo due stagioni e mezzo con la maglia dell’ASSE. “AS Saint-Etienne e AEK hanno raggiunto un accordo con Harold Moukoudi per entrare a far parte della Superleague Elláda residente. Arrivato nell’estate del 2019, il difensore 24enne avrà giocato 69 partite in verde”, osservano i Verdi.

⏩ AS Saint-Etienne eIncorpora il tweet 🇮🇷 Raggiungere un accordo su Harold Mucody che si unisce alla residente della Superleague Elláda. Il 24enne difensore è arrivato nell’estate del 2019 e ha collezionato 69 presenze con la maglia verde. Auguri Incorpora il tweet ! – AS Saint-Etienne (ASSEofficiel) 18 agosto 2022

Majid Ouaris lascia Strasburgo

Majid Wars lascia Strasburgo per Anorthosis Famagusta, un residente di prima classe a Cipro. L’attaccante della nazionale ghanese è impegnato con lui per le prossime due stagioni.

Ufficiale: Boulay Zia in Italia

Dopo una sola stagione in Spagna, l’attaccante senegalese ha già lasciato il Villarreal. (leggi di più)