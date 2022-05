Rafael Nadal preoccupato per il sinistro, le qualifiche ai Miami Heat e il fusto al Giro: novità sul tabellone

Quello che potresti esserti perso tra ieri sera e stamattina

1. Tennis – ATP Roma: sconfitta di Nadal..e altro ancora

Omni Sport Rennes e Celtics storditi, Djokovic e Wawrinka pronti a ritrovarsi: la notizia è sul set Ieri alle 05:00

Shapovalov non si è arreso e il dolore ha vinto Nadal

2. Calcio – La Liga: arriva Benzema per Raul… basta così

323 gol con il Real Madrid. Quel gancio ti fa venire le vertigini, vero? Karim Benzema si unisce a Raul Al secondo posto nella classifica marcatori della “Casa Bianca”, giovedì sera, durante un grande successo casalingo nel campionato spagnolo: 6-0 contro il Levante . Benzema, marcatore del Real Madrid, ha già confermato il titolo, solo Cristiano Ronaldo nel mirino. Ma deve ingrandire per vederlo: con 450 obiettivi per “Merengue”, il CR7 ha spazio su KB9.

Chiave file Mbapp? Spiegazione dei diritti di immagine degli atleti

3. Basket – NBA: Gli Heat hanno finito i Sixers, Dallas non ha detto l’ultimo

Miami ha finito il lavoro all’estero. Jimmy Butler Heat (32 punti) ha vinto il Philadelphia dal giovedì sera al venerdì, ora francese, guadagnandosi il biglietto per le finali della Eastern Conference. Successo 90-99, 4-2 complessivo per gli uomini di Eric Spoelstra, i primi a qualificarsi in questa fase della competizione in questa stagione.

Joel Embiid ha sprecato molto per i Sixers (20 punti a 7/24, con 12 rimbalzi) mentre James Harden è stato molto prudente (11 punti, di cui… niente dopo l’intervallo, 9 assist). Nell’altra partita della serata, Dallas è riuscito a spingere Phoenix a giocare “Game Seven”: vittoria per 113-86 per i Mavs di Luka Doncic in vista (33 unità, 11 rimbalzi, 8 assist), e quindi 3-3 nel serie.

Abbiamo scelto anche per te

palla a mano : Montpellier ha perso molto giovedì. Dopo essere stato sconfitto in casa nell’andata dei quarti di finale di Champions League da Kielce, il Montpellier era a tre gol a metà gara: 28-31 (12-16 alla fine del primo tempo).

: Montpellier ha perso molto giovedì. Dopo essere stato sconfitto in casa nell’andata dei quarti di finale di Champions League da Kielce, il Montpellier era a tre gol a metà gara: 28-31 (12-16 alla fine del primo tempo). calcio : Derby vinto per retrocessione e il Tottenham (5°) si è avvicinato al vicino Arsenal (4). Il Tottenham ha vinto 3-0 Giovedì nel finale di partita della Premier League inglese. La corsa alla Champions League è accesa.

: Derby vinto per retrocessione e il Tottenham (5°) si è avvicinato al vicino Arsenal (4). Il Tottenham ha vinto 3-0 Giovedì nel finale di partita della Premier League inglese. La corsa alla Champions League è accesa. calcio Si tratta di una voce sulla finestra di mercato di giovedì e arriva dai media di riferimento: Robert Lewandowski ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Bayern Monaco, che durerà fino al 2023. Ti diciamo di più qui.

Si tratta di una voce sulla finestra di mercato di giovedì e arriva dai media di riferimento: Robert Lewandowski ha deciso di non prolungare il suo contratto con il Bayern Monaco, che durerà fino al 2023. Ti diciamo di più qui. Calcio : Giovedì sera è stato l’ultimo giorno della normale stagione di Pro D2. Ecco il bilanciopur mantenendo Rouen o addirittura qualificando Bayonne per le semifinali, senza passare dal box “Al Sadd”.

: Giovedì sera è stato l’ultimo giorno della normale stagione di Pro D2. Ecco il bilanciopur mantenendo Rouen o addirittura qualificando Bayonne per le semifinali, senza passare dal box “Al Sadd”. calcio L’International Football Association (FIFA) ha annunciato ieri sera, da giovedì a venerdì, la data del sorteggio dei Mondiali 2023, che si terranno in Australia e Nuova Zelanda. Il sorteggio si svolgerà il 22 ottobre ad Auckland.

La forza di Kelsey ha fatto la differenza: una sintesi della sconfitta del Montpellier

recuperare il video

Chi ha detto giovedì, dice European Tour su Eurosport. Questa settimana, Glenn Ceillier ti invita a viaggiare dall’Inghilterra alla Germania con Erling Haaland come filo rosso, prima di concludere con una visita al mondo dei diritti fotografici sportivi.

Quello che non mancherai di guardare venerdì

1. Ciclismo – Giro: Montagna media, grande posta in gioco

4510 metri di dislivello. Merita una tappa di alta montagna. Venerdì, settima giornata del 105° Giro d’Italia, tra Diamante e Potenza, si preannuncia sportivo. Questa mossa “montana”. Potrebbe sorridere agli avventurieri e richiederebbe la vigilanza dei candidati per la vittoria finale. Presentati sulle nostre antenne.

Ciclismo Giro 2022 | Settimo passo 11:49 – 17:43

2. Tennis – Roma: Djokovic-F2A nel “main event” des quarts

Andiamo sulle montagne russe in Italia. Quarti di finale Dai Campionati ATP di Roma in programma venerdì a Eurosport, dalle 11, con Christian Garin – Alexander Zverev. Ultimo poster della serata: Novak Djokovic vs Felix Auger-Aliassime. Nel torneo WTA, nella lista c’è Iga Swiatek – Bianca Andreescu.

Tennis Roma | Quarti di finale 11:00 – 13:00

Questo giroscopio potrebbe essere l’occasione per Bardet nella vita.

Omni Sport Il Liverpool conferma, Nabali è in casa e il risultato è in Italia: la notizia è in girone 05/11/2022 alle 05:01