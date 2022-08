Formula 1

F1: già trovato il successore di Hamilton? risposta mercedes

18 ago 2022



Al suo picco di 37 anni, Lewis Hamilton aveva solo pochi anni in più da vivere in Formula 1 prima di ritirarsi. La sua carriera è più vicina alla fine che all’inizio. Di conseguenza, la questione del suo successore in Mercedes è diventata più pressante nel tempo. Ma Toto Wolff ammette di non averci ancora pensato e allo stesso tempo ha fatto importanti scoperte sul futuro di Lewis Hamilton.

a 37, Lewis Hamilton Molto più vicino alla fine della sua carriera che all’inizio. Come ha ammesso in un’intervista a rivista di vanità Di recente, avrebbe potuto decidere di interromperlo alla fine della scorsa stagione, dopo le polemiche Gran Premio ad Abu Dhabi chi ha visto Max Verstappen Ne esce vittorioso ed è allo stesso tempo incoronato campione del mondo. ma alla fine, Lewis Hamilton Ho deciso di continuare. Se le cose non vanno bene ad inizio stagione per un pilota mercedes A causa dei nuovi regolamenti, il britannico sembra ora fare molto meglio. Tuttavia, erano passati solo pochi anni al massimo prima Lewis Hamilton non partire F1. Quindi, fa la stalla mercedes Avete già considerato la questione del successore del sette volte iridato?

“Non sono stato in contatto con altri piloti”

Nei commenti riportati Motorsport.com E il Questo è il lupo Ha ammesso di non aver ancora pensato al pilota che lo avrebbe sostituito Lewis Hamilton quando va in pensione. ” Il successore di Hamilton? Non sono stato in contatto con nessun altro pilota, ha detto prima di confermare che il britannico sarà in buona forma forse ancora per molti anni. Lewis ed io, anche se la stagione fosse andata male, saremmo stati insieme l’anno prossimo se non altro in base al principio della speranza. E da qualche mese discutiamo del fatto che duri cinque o dieci anni. Quindi niente di tutto questo è vero. Non ho attivamente contattato o reagito [avec quiconque] Per volare con noi in futuro. »

Hamilton non pensa alla pensione…

anche se, Lewis Hamilton Sa che la pensione è sempre più vicina. può vedere Kimi Raikkonen Lasciare il campo alla fine dello scorso anno. Alla fine di questa stagione, lo è Sebastian Vettel che si ritirerà dalla griglia di partenza. qualcosa a cui pensare Lewis Hamilton, 37 anni? “ Vettel in pensione? Non mi fa pensare al mio futuro, ma mi ricorda che sono in una parte della mia carriera in cui le persone con cui ho iniziato a correre si fermeranno Spiegato qualche giorno fa.

