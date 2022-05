Hino: un complesso immobiliare di charme a 2.150.000 euro (foto)

Ogni settimana installiamo un immobile elencato nei nostri annunci e lo analizziamo per darti una panoramica del mercato immobiliare. Questa settimana si è concentrata su una vecchia fattoria convertita.







Scritto da Marie-Yves Ripts

Inserito il 24/05/2022 alle 16:30 Tempo di lettura: 3 minuti



BQuesta ex fattoria a Liberchies è stata ampiamente convertita per ospitare 8 appartamenti contemporanei da 1 a 3 camere da letto. I residenti della proprietà beneficiano anche di spazi comuni interni ed esterni come un parcheggio, un ampio giardino con laghetto, pollaio e alberi da frutto, o una sala comune. Il complesso si trova a pochi minuti di auto da numerosi servizi e tutte le sistemazioni al suo interno sono attualmente occupate. Questa è una proprietà ideale per investitori o per un habitat di gruppo.

Questa vasta proprietà di 1,8 ettari si trova nel cuore di Liberchies, una frazione del comune di Pont-à-Celles. Il suo ambiente è rustico e il retro delle abitazioni è ornato da vasti terreni costituiti da giardini privati, un giardino condominiale con laghetto, pollaio, ecc. Alcuni servizi come le fermate degli autobus, la scuola, ecc. A pochi passi di distanza, bastano 2 minuti di auto per raggiungere il supermercato più vicino e l’autostrada E420/A54. Quest’ultimo porta in particolare a Charleroi e Neville in +/- 15 minuti. Puoi anche trovare negozi e servizi a 10 minuti di auto, in particolare a Frasnes-lez-Gosselies o quelli a Luttre, dove c’è una stazione con treni diretti per Charleroi, Anversa e Bruxelles.

Il podere che ospita questo complesso residenziale ha subito importanti trasformazioni tra il 2012 e il 2014, anno in cui l’immobile è stato arredato. Alcuni sono il risultato di demolizione/ricostruzione di annessi ed altri sono stati installati nell’edificio principale che è stato completamente ristrutturato. In breve, tutte le sistemazioni sono contemporanee e in buone condizioni. Il loro PEB varia tra B e C, e ogni abitazione è dotata di una caldaia a gas individuale (con riscaldamento a pavimento per molte abitazioni), ventilazione a doppio flusso, una cucina attrezzata e un bagno moderno, ecc. Sono ovviamente possibili ulteriori sistemazioni, in particolare a livello di pochi annessi o anche di nuovi alloggi di cui devono essere fornite le rifiniture.

La proprietà è composta da 8 appartamenti da 80 a 210 mq installati nella stessa suite con patio, che consente loro di godere dell’accesso e/o della vista sui giardini situati sul retro. Le residenze hanno da 1 a 3 camere da letto e sono per lo più disposte sullo stesso livello, ma alcune sono in duplex o triplex. Si segnala che è presente un piano accessibile a persone con mobilità ridotta oppure la possibilità di realizzare una grande casa con almeno quattro camere da letto collegando due unità adiacenti. I vari alloggi sono caratterizzati da spazi confortevoli, bella illuminazione, finiture eleganti e persino alcuni elementi distintivi del vecchio edificio principale. I residenti beneficiano anche di parcheggio, deposito e accesso alle aree comuni interne ed esterne.

La proprietà è quotata a € 2.150.000 e tutte le unità sono attualmente occupate. Il gruppo è ideale per gli investitori o per un habitat aggregato. Anche molti passeggeri stanno sviluppando un progetto di questo tipo e stanno cercando candidati per unirsi all’avventura. Si precisa che il vasto fienile che fa da complemento all’azienda agricola è oggetto di vendita separata e può essere idoneo a vari progetti non residenziali.

Titolo: Liberchies (Pont-a-Celles)

superficie abitabile: +/- 1.060 mq

Struttura ricettiva: 8 (da 80 a 210 m2)

Camera da letto : Da 1 a 3 camere/unità

bagni: 10

la grotta: No, ma allegati

Jardine: Sì, la superficie è di 1,8 ettari

Mangia: abitabile

box auto : Parcheggio auto (+ opzione garage)

noi: b e c







