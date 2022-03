le repas entre Nathalie et Michaël de «Mariés au premier concern» vire au règlement de comptes

En savoir + sur

Ce dimanche, dans Mariés au premier concern, on a pu voir quelques images du voyage de noces de Michaël, le partecipante disonais, et Nathalie, son épouse. L’amour n’est visiblement pas au rendez-vous.

Jugés compatibilis à 78,1% par les expert, Michaël et Nathalie sont pourtant loin de ex un couple. Ce dimanche soir, dans Mariés au premier concern, ce ne sont pas les images d’une lune de miel de rêve entre le Disonais et son épouse que l’on a pu voir dans l’émission.