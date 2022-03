Nel 1970, Francis Ford Coppola è impegnato nella Paramount per l’adattatore al cinema Le Parrain, il best-seller romano di Mario Puzo. Uno chef-d’œuvre magistral, un monumento della letteratura italo-americana. Pour ce porte-drapeau d’une génération de cinéastes rêvant d’indépendance, d’un nouvel Hollywood qui veut abolir l’hegémonie des studios et diffuser sur les écrans américains les audaces europée cul est les audaces europée cul este, personale. A priori, l’histoire cynique et violente des Corleone, “famille” mafieuse newyorkaise, ne le concerne guère. Pourtant, ce projet, qui va l’occuper pendant près de vingt ans, lui offrira l’occasion d’établir à l’écran, via la fiction, sa part de vérité.

Ordina nel 1972, Le Parrain est d’abord reçu comme une grosse machinerie commerciale hollywoodienne, avant de devenir le plus grand succès du cinéma depuis Autant en emporte le vent en 1939. Aujourd’hui, ses deux suites font figure de “classiques” incontournables, objet d’une véritable passion/vénération cinéphile. Les suites n’ont certes été que les conséquences du succes sans précédent du premier volet, mais cette trilogie s’offre à present à nous comme un ensemble fini, cohé honorrent et qui se doit d’êtree é. À l’occasione del 50° anniversario dello chef-d’œuvre di Francis Ford Coppola, Le Parrainles trois volts de la saga font l’objet d’une restauration méticuleuse sotto la direzione del réalisateur lui-même et sont disponibili in 4K Ultra HD per la prima volta che si trova nella storia del 23 mars.