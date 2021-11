Le pillole antivirali Pfizer sono efficaci all’89% contro il ricovero in ospedale e la morte

Pfizer ha annunciato venerdì che la sua pillola anti-Covid era efficace all’89% nel prevenire il rischio di ricovero in ospedale o morte, secondo i primi risultati degli studi clinici.

La società ha affermato che intende presentare questi risultati “il prima possibile” all’Agenzia per i medicinali degli Stati Uniti (FDA) per l’autorizzazione.

Questo è il secondo trattamento di questo tipo che mostra risultati positivi, dopo il tablet sviluppato da Merck, che è stato autorizzato giovedì in un primo paese del Regno Unito.

Gli antivirali agiscono diminuendo la capacità del virus di riprodursi, rallentando così la malattia. Questi trattamenti sono facili da somministrare e sono un complemento ai vaccini per la protezione contro il Covid-19.

I risultati preliminari di Pfizer si basano su studi clinici su oltre 1.200 adulti che hanno contratto il Covid-19 e sono a rischio di sviluppare un caso grave della malattia. Entro pochi giorni dalla comparsa dei sintomi, ad alcuni è stato somministrato Pfizer e ad altri è stato somministrato un placebo.

Pfizer ha dichiarato in una nota: “L’analisi ad interim ha mostrato un rischio ridotto dell’89% di ospedalizzazione per Covid-19 e morte per qualsiasi causa, rispetto al placebo nei pazienti trattati entro tre giorni dall’insorgenza dei sintomi.

Pfizer ha affermato che lo studio coinvolgerà un totale di 3.000 persone, ma che il reclutamento è stato ora interrotto “a fronte della schiacciante efficacia del trattamento” nei primi risultati.

“L’annuncio di oggi è un vero punto di svolta nei nostri sforzi globali per arginare la devastazione causata da questa pandemia”, ha dichiarato il presidente di Pfizer Albert Burla in un comunicato stampa.

Ha aggiunto: “Questi dati suggeriscono che la nostra terapia antivirale, se approvata dalle autorità di regolamentazione, ha il potenziale per salvare la vita dei pazienti, ridurre la gravità delle infezioni da Covid-19 e prevenire fino a nove ricoveri su dieci”.

Il trattamento di Pfizer è commercializzato come Paxlovid.