Le nuove rivelazioni sono agghiaccianti: “La donna gli ha fatto un cenno con la mano, sembrava un po’ pazza”

Una vicina ha detto a The Parisien che Lola “non sembrava per niente a suo agio” nel filmato della CCTV che ha filmato con la donna sulla ventina. Un altro residente del quartiere racconta il comportamento sospetto della donna: “Ho visto come continuava ad entrare e uscire, era sola. Dopo circa mezz’ora l’ho vista con la borsa, parlava con tutti quelli che passavano. Lei riusciva a malapena a portare la borsa. Nessuno credeva che dentro ci fosse un cadavere”. Secondo la vicina, la donna ha lasciato per diverso tempo la borsa davanti al bar, mentre si comprava un croissant in cambio. Poi ha chiesto ai passanti di aiutarla a mettere la borsa in macchina.