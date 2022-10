Gerald Darmanin fomenta lo scandalo francese twittando della sua divertente serata a teatro, mentre la Francia viene a sapere con shock della morte di Lola, 12 anni

Mentre tutta la Francia ha appreso, sotto shock, della morte della giovane Lola, 12 anni, il cui corpo è stato ritrovato in una valigia, Gerald Darmanin ha voluto condividere su Twitter la piacevole serata trascorsa al teatro di Parigi. “Chi non ha ancora capito che i cantautori sono i nuovi poeti dovrebbe affrettarsi a vedere @JPRouve al Théâtre Antoine di Parigi. Per gli altri è lo stesso”, ha postato sul social il ministro.

Un messaggio che ha sconvolto più di una persona, con l’arrivo della terrificante notizia della scomparsa e della morte di Lola. “Indecente. Ci aspettiamo dal nostro ministro dell’Interno più di una raccomandazione per andare a teatro. Un utente ha risposto: “Il nostro pensiero va ai miei genitori e alla famiglia di Lola”. Un altro ha scritto: “Una ragazza adolescente è stata brutalmente uccisa oggi, ma il nostro ministro sta cantando”. “Mentre il ministro dell’Interno è lieto di ammirare @JPRouve al Théâtre Antoine di Parigi, una ragazza di 12 anni è stata trovata con la gola tagliata in una scatola a Parigi! Un altro netizen denuncia”. e prenditi cura di questo paese, non ti paghiamo per ridere quando lo stato è in una situazione del genere. La dimostrazione LFI di domani, problemi con la benzina, due anni dall’omicidio di Samuel Bate, ragazza di 12 anni in valigia, puttana! I commenti di un altro utente di Internet.