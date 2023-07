Secondo quanto riferito, Putin è fuggito da Mosca durante la ribellione del gruppo Wagner

Mikhail Khodorkovsky, un ex oligarca russo che un tempo era considerato l’uomo più ricco del paese, ora vive in esilio. Afferma di aver tenuto d’occhio i movimenti di Vladimir Putin durante l’ammutinamento di Prigozhin e dei suoi uomini del gruppo Wagner.

Dai suoi contatti, Mikhail Khodorkovsky ha detto che Putin ha lasciato Mosca in aereo e si è recato nella sua residenza a Valdai, situata molto lontano dalla capitale, tra le regioni russe di Tver e Novgorod. Stavamo guardando Putin in quel momento. Sembra che abbia già lasciato Mosca e, presumibilmente, sia andato a Valdai, nella sua residenza “, ha detto Khodorkovsky Newssettimana Da Londra, dove vive da quando ha lasciato la Russia.

L’apparente latitanza del presidente russo allo scoppio della ribellione ha fatto nascere molte voci sulla sua assenza dalla capitale e, di conseguenza, sulla sua possibile fuga. Anche le informazioni fornite dal contatto di Khodorkovsky, inclusi i dati di localizzazione degli aerei, tendono a confermare queste voci.

Mikhail Khodorkovsky è un ex dirigente del settore petrolifero russo e in particolare ha diretto la compagnia energetica Yukos, ma dopo ha trascorso molti anni dietro le sbarre. Ha ripetutamente criticato il potere russo ed è stato uno dei primi sostenitori del cambiamento democratico in Russia. Sebbene sia stato graziato dal presidente nel 2013, rimane un convinto critico di Vladimir Putin.

Newsweek ha verificato i dati aerei relativi al volo dell’aereo presidenziale di Vladimir Putin e ha confermato che l’aereo è decollato da Mosca mentre era in corso la ribellione del gruppo Wagner.