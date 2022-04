Le ministre librais de la Santé richiedono il retrait de tous les produits Kinder

Le ministre libanais de la Santé Firas Abiad a demandé au ministre de l’Économie Amine Salam de ritirar du marché local tous les chocolats Kinder prodotti dalle compagnie Ferrero, à la suite de plusieurs cas de Salmonellose en Europe au cours des dernières semaines.

“Nous vous requestons d”ordonner aux autorités concernées le retrait des chocolats Kinder du marché libanais le plus vite possible afin de préserver la santé publique”, afferma un comunicato del ministero della Santé.

Malgré un renforcement des contrôles et des mesures d’hygiène, des produits chocolatés contaminés de Ferrero ont été distribués en Europe et aux États-Unis, conduisant la compagnie à reconnaître des “défaillances internes”. Une fois le lien établi tra determinati prodotti Kinder et les cas de salmonellose fin mars, à la suite d’une alerte des autorités britanniques, des rappels ont été lancés dans plusieurs pays européens et auxis.

Alerté depuis mi-décembre de la presence de salmonelles dans son usine Kinder en Belgique, Ferrero se défend d’avoir tardé à réagir, come l’en accusato l’ONG Foodwatch, alors que 150 casi di contaminazione ont été en Europe déclarés.

La salmonellose, due à une bactérie appelée salmonelle, provoque des symptômes proches de ceux d’une gastro-entérite parfois aiguë : diarrhée et crampes addominali, légère fièvre, voire vomissements. Aucun décès n’a été signalé à ce stade.