Le LHC bat son record d’energie pour chaser la nouvelle physique du Big Bang

Comme Futura l’expliquait dans un precedente articoloLes Chercheurs du Cern font entrer en collision des protoni qu’ils accélérent à des vitesse de plus en plus proches de celle de la lumiere depuis un peu plus de 60 ans, avec la mise en service le 24 novembre 1959 du premier grand accélérateur de particules du cern : le Sincrotone protonico (PS).

À l’époque, la machine permettait de produire des protons dont les energies atteignaient les 25 GeV, dépassant les espoirs des créateurs du PS et faisant de l’instrument le più potente accélérateur de particules au monde. La concezione della macchina était tellement brillante qu’elle fonctionne encore aujourd’hui et sert de pré-accélérateur (il y en a plusieurs, comme l’explique la vidéo ci-dessus) aux faisceaux du LHC. C’est avec elle que les chercheurs du Cern ont découvert les courants neutres et les bosoni intermediari de la teoria elettronica di Glashow-Salam-Weinberg. Versatile, ce sincrotrone ed été utilisé aussi bien pour accélérer des elettronica che des ions légers et lords come ceux de l’eliodu soufrede l’indio et du piomboce qui permet d’explorer les secrets du ciondolo quagma le Big Bang.

Un documentaire sur la découverte des bosons W, au Cern, au début des années 1980. Ces bosons sont massifs en raison de l'existence supposée du mécanisme de Brout-Englert-Higgs. Voici quelques-unes des clés pour comprendre comment s'est déroulée leur découverte, clés toujours pertinentes pour comprendre celle du LHC aujourd'hui. On y parle du LEP, le collisionneur électron-positron qui occupait le tunnel du LHC avant lui. © Cern

Dalle collisioni a 13.6 TeV per la corsa 3

Mais, lunedì 25 aprile 2022, les successeurs des ingénieurs et fisici responsables du succès de 1959 annoncent avoir battu un record du monde pour l’énergie des protons accélérés dans une des dernières cathédrales scientifiques et technologiques de la noosphère avec des faisceteaux de protons, 6’est dire 6.800 GeV !

L’annoncent égallement que les premières collisions avec ces faisceaux dans les détecteurs équipant l’LHC deve essere avoir lieu cet été, après les ultimes réglages et vérifications de la machine. Su disposera donc à ce moment-là de 13.600 GeV qui pourraient donner autant de nouveaux protons pour chaque collision entre deux protons puisque dans cette unité d’énergie et en raison de la relazione d’Einstein sull’equivalenza massa énergie, un proton a une masse d’environ 1 GeV. Bien d’autres particules sont en fait générées à chaque collision et on espère maintenant qu’en atteignant le nouveau seuil de 13.6 TeV des particules de materia nera qui seraient aussi lourdes seront enfin créées, voire peut-être, mais c’est devenu nettement moins probable, des minitrous noirs quantiques et autre effet de l’écume de l’espace-temps.

Espérons que la troisième campagne de prises de données du LHC, la Run 3, qui va bientôt inizio e qui durera quelques années, sera pleine de sorprese.

Le record du LHC ce 25 avril 2022. © Cern

L’LHC emerge da 3 e da sommeil pour chaser de la nouvelle physique

Articolo de Laurent Sacco pubblicato il 25/04/2022

Le Grand collisionneur de adroni, le LHC, fait à nouveau circuler des protons dans son anneau de 27 kilomètres de circonférence. Il reste encore des test et des réglages à faire, notamment avec les détecteurs, mais dans quelques mois la chasse à de nouvelles particules et à une nouvelle physique permanent peut-être de résoudre les quelques mois la chasse à de nouvelles particules et à une nouvelle fisico permanente peut-être de résoudremes et la.

Dans quelques mois, on pourra fêter les 10 ans, le 4 juillet 2022, de l’annonce de la découverte du boson de Brout-Englert-Higgs avec le LHC, couronnant les travaux il ya plus de 50 ans d’une poignee de prix Nobel de physique non certi sont aujourd’hui décédés, comme Steven Weinberg e Murray Gel-Mannet d’autres bien vivants, comme Francesco Englert.

Certes, su attendait du LHC beaucoup plus, comme la création de noir minitrosi et de particules de matière noire. Cela ne s’est pas produit et tout espoir n’est pas encore perdu à ce sujet. Plus généralement, de la nouvelle physique peut encore s’y manifester indirectement et c’est peut-être déjà le cas avec la dernière détermination de la masse du boson W, comme les physiciens l’ont annoncé tout récemment.

L'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde a redémarré après une interruption de plus de trois ans pour des travaux de maintenance, de consolidation et de mise à niveau. Le 22 avril, à 12 h 16, deux faisceaux de protons ont circulé en sens inverse autour de l'anneau de 27 kilomètres du Grand collisionneur de hadrons, avec une énergie d'injection de 450 milliards d'électronvolts (450 GeV). © Cern

Des protons a 450 GeV, mais pass encore de collision

Mais pour cela, il faut de nouvelles collisions de protons dans les détecteurs géants le long de l’anneau de 27 kilomètres du Grand collisionneur de adroni. O giusto, le Cern vient de faire savoir qu’après une pause de plusieurs années consacrées à des travaux d’amélioration des accélérateurs et des détecteurs du LHC, les diffusions de faisceaux de protons’ availient repris’s, pa question de prendre de nouvelles données pour traquer de nouvelles particules.

Cela vient de se produire ce 22 avril, à 12 h 16 CEST, avec deux faisceaux de protons qui ont circulé en sens opposé le long de l’anneau, l’énergie d’injection étant déjà de 450 milliards d’electronvolts (450 miliardi d’électronvolts) ) par particule dans ces faisceaux, ce qui en théorie permet de créer par esempio 900 protoni environ pour chaque collision entre deux particules (la masse d’un proton est d’environ 1 GeV, selon les unités exprimant la d’ Einstein relazione e massa).

Une version partielle de la vidéo précédente directement en Français. © Cern 2022

« Cess faisceaux ont circulé à l’énergie d’injection et contiene un nome relativo al petit de protons. Les collisions de haute intensité et de haute énergie se produiront dans quelques mois, mais ces premiers faisceaux marquent un redémarrage réussi de l’accélérateur après les travaux intenses réalisés durant le long arrêt », commento al sujet de cet événement Rhodri Jones, chef del dipartimento Faisceaux du Cern.

« Les machines et les équipements ont fait l’objet d’améliorations importantes durant le deuxième long arrêt du complexe d’accélérateurs du Cern », le LHC proprement dit a connu un vasto programma di consolidamento principale più é va maintenant engie fonction elevazione. Grâce aux améliorations maggiori apportées au complexe d’injecteurs, il fournira beaucoup plus de données aux expériences LHC mises à niveau » esplicito quanto a lui dans un comunicato del Cern Mike Lamont, direttore degli acceleratori e della tecnologia del laboratorio europeo.

Pour mémoire, une présentation du Cern. © Cern