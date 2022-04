quei pericoli rappresentano le sostanze chimiche tossiche au quotidien ?

Les produits chimiques sont partout dans notre quotidien. Ces perturbateurs endocriniens “perturbent tout le système ormonale” et “creent de l’inflammation chronique”, indique le médecin et giornalista Damien Mascret, presente, martedì 26 aprile, sur le plateau du 19/20. Ils sont en partie responsables des cancers dits “ormoni dipendenti” comme les cancers du sein, de la prostate ou de la thyroïde, mais joueraient égallement un rôle importante dans lo développement de l’obésité, du diabète, et peut-être même de l’infertilité.

En attendant une potentielle interdiction d’ici 2030, Damien Mascret donne quelques conseils. Pour les femmes enceintes, mieux vaut éviter le vernis à ongles, surtout lors du premier trimestre de la grossesse, et de porter des vêtements neufs sans les avoir lavés au prealable. Les jouets pour enfants en matériaux naturels doivent, si possible, être privilegiate. Il medico raccomanda un bagno di verifica delle norme: il segno “NF” assicura una qualità ecologica. Enfin, mieux vaut ne pas faire chauffer les plastiques alimentaires. Avant de réchauffer un plat préparé au micro-onde, mieux vaut d’abord le verser dans un contenant en verre ou céramique.

Le Livre Antitossico: https://www.fayard.fr/documents-temoignages/le-livre-anti-toxique-9782213662121

Elenco non esaustivo