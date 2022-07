Le Journal du mercato (31/07): Orel Mangala scoprirà la Premier League inglese

dossier informativo

12:16: Notthingham Forest ufficializza l’arrivo diUriel Mangala.Il club inglese del Nottingham Forest, recentemente promosso in Premier League, ha annunciato di aver lasciato lo Stoccarda. Il Red Devil ha firmato un contratto a lungo termine, la cui durata non è stata specificata. Anche l’importo dell’accordo con lo Stoccarda non è stato rivelato.

– 12:00 05: Casper Schmeichel Il Leicester dovrebbe essere lasciato. Il portiere scoprirà l’estero firmando il campionato francese. E lo sostituirà Walter Benitez a Nizza.

– 11:34: Georginio Wijnaldum IN COME ROMA! Si è piazzato anche nella massima serie nella capitale parigina ma l’olandese sarà rilanciato nella massima serie.

– 11 ore: Incontra Gueye In procinto di lasciare il Paris Saint-Germain. Se i senegalesi si collocano tra le fila degli indesiderabili, dovrebbero giocare per l’Everton. Sarà un prestito con opzione di acquisto.

– 10:34: Il Chelsea è interessato Wesley Fofana. Alla ricerca di un nuovo difensore, i Blues hanno preso informazioni sul giocatore francese dal Leicester. Anche il Manchester City si è posizionato. L’ex Stefan ha un contratto fino al 2027 con “The Foxes”.

-10: OM non vuole più

Giordano Amafi.

Il club ceduto in prestito al Nizza la scorsa stagione si è scontrato con lui

Igor Teodoro

Prima dell’amichevole contro il Betis Siviglia. L’allenatore lo ha mandato nella squadra di riserva.

