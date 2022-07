Formula 1 | Verstappen è disgustato nel vedere i suoi fan bruciare i cappelli della Mercedes F1

Max Verstappen se “disgustato” Guarda i video dei suoi fan che bruciano il merchandising della squadra rivale Mercedes, apparso durante il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria.

Il primo, pubblicato su Twitter venerdì, mostrava un cappuccio nero infuocato tra un gruppo di fan vestiti con diversi abiti Verstappen. Viene dopo che il Gran Premio d’Austria ha mostrato un caso meglio documentato di un cofano Mercedes nero che ha anche preso fuoco.

Verstappen e il pilota Mercedes Lewis Hamilton hanno combattuto una dura battaglia per il titolo in Formula 1 lo scorso anno, culminata in un modo particolarmente controverso.

Parlando dopo aver vinto il Gran Premio d’Ungheria oggi, Verstappen era a conoscenza del filmato quando gli è stato chiesto al riguardo.

“Sì, questo è ovviamente inaccettabile” Dice il pilota della Red Bull.

“Quei fan… non questi individui, sono totalmente contrario, perché è semplicemente disgustoso.”

“Nel complesso, la maggior parte dei tifosi ha esultato molto, credo, per tutta la gara, così come sul podio, per ogni pilota. Penso che sia così che dovrebbe essere”.

“E sì, quel video di prodotti fiammeggianti, sono disgustato.”

Hamilton e Verstappen non hanno avuto molte occasioni per lottare apposta in pista in questa stagione, con la Mercedes W13 ancora lontana dalla Red Bull RB18. Ma con un altro doppio podio in Ungheria, Verstappen non è convinto di dover temere più la Ferrari che la Mercedes.

“È positivo che siano competitivi perché possono prendere più punti dalla Ferrari! Quindi sono molto contento. La Mercedes ora sta andando bene”.