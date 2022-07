Il Liverpool vince il suo primo titolo stagionale contro il Manchester City: Haaland sbaglia Da non perdere (video)

Grazie ai gol di Trent Alexander-Arnold (21), Mohamed Salah (83) e Darwin Nunez (90+4), sabato a Leicester il Liverpool ha vinto il 100esimo Community Shield 3-1 a spese del Manchester City. Tra i cittadini, Kevin De Bruyne è stato sostituito a 73 anni.

In questa prima partita della stagione, Jurgen Klopp ha puntato su Nunez, il suo nuovo attaccante acquistato quest’estate per 75 milioni dal Benfica. Tuttavia, la prima grande azione per i Reds è stata dettata da Salah (terzo). Anche la difesa del Liverpool è stata affondata quando Virgil van Dijk (7) ha deviato il tiro di De Bruyne. Le situazioni pericolose si moltiplicano quando Alexander Arnold apre le marcature con un tiro di curling dalla destra deviato da Nathan Ake (21).

De Bruyne (24), Riyad Mahrez (30) ed Erling Haaland (33) hanno lanciato la ribellione, ma la difesa di Adrian e dei Reds ha respinto tutti gli attacchi. Il portiere dei Reds ha brillato ancora una volta bloccando con entrambe le mani un tiro di Mahrez (46° posto).

Se continuavano allo stesso ritmo, le Nazionali non erano molto mobili ed Ederson le salva con il secondo gol quando Nunez si presenta da solo davanti a lui (63° posto). Gli Sky Blues continuano il loro attacco e lo premiano con un gol di Julian Alvarez, inizialmente annullato dall’arbitro (70, 1-1). La suspense non dura a lungo, quando Salah riporta in vantaggio il Liverpool con un calcio di rigore su fallo di mano di Ruben Diaz (70, 2-1).

I Reds hanno poi concesso la partecipazione dei cittadini prima che Nunez confermasse il successo (90+4, 3-1).

Halland avrà ancora la possibilità di ridurre il punteggio, ma il suo tiro si schianta sulla traversa (90+8).