Le funzioni di salute e personalizzazione migliorate sono ora disponibili su Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 e Galaxy Watch3

Samsung vuole offrire alle persone la migliore esperienza mobile possibile e lo fa in parte fornendo supporto software continuo per i precedenti modelli di Galaxy Watch. Dal 15 novembre, One UI 4 sarà disponibile per Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 e Galaxy Watch3. Con l’aggiornamento del software, puoi sfruttare tutte le nuove funzionalità e un sacco di nuovi quadranti per personalizzare la tua esperienza con il tuo smartwatch.

Una panoramica dei nuovi lavori:

Il rilevamento avanzato delle cadute fornisce assistenza sia in movimento che fermi

Il sistema di rilevamento delle cadute riconosce le cadute gravi in ​​caso di caduta durante l’esercizio fisico, come la corsa. Un nuovo aggiornamento per Galaxy Watch Active2 e Galaxy Watch3 ora consente regolazioni della sensibilità per il rilevamento delle cadute anche quando sei fermo. Se viene rilevata una caduta, il tuo smartwatch invia una notifica SOS ai contatti preselezionati. Puoi proteggerti, ma anche proteggere i tuoi cari1.

Ci alleniamo insieme grazie alle sfide di gruppo

Con il nuovo aggiornamento, puoi aggiungere facilmente amici e familiari per una sfida sportiva congiunta. Sia in squadra che individualmente. Quindi puoi allenarti insieme, non importa quanto sei lontano.

Una visione migliore della tua salute

La serie Galaxy Watch ha introdotto un’ampia gamma di funzioni avanzate per la salute, dalla frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue al sonno e alla gestione dello stress.2. L’app Samsung Health Monitor ti consente di conoscere meglio la tua salute, poiché puoi anche monitorare la pressione sanguigna (BP)3 Elettrocardiogramma (ECG)4. Per Samsung Health Monitor5 Attualmente disponibile in 42 paesi, incluso il Belgio.

Il quadrante perfetto per te

Con l’ultimo aggiornamento, puoi scegliere il quadrante che si adatta perfettamente alla tua personalità e al tuo stile di vita. Scegli tra 10 quadranti aggiuntivi rilasciati per la prima volta su Galaxy Watch4. Da grandi numeri audaci e quadranti attivi a varianti classiche eleganti e semplici. Con alcuni nuovi quadranti che fanno un ulteriore passo avanti. Tocca questo quadrante per scegliere lo sfondo o il colore del testo che preferisci. Oppure scegli il disco degli animali per goderti gli animali vivaci e colorati come la scimmia, il coniglio, la pecora o il gatto.

1 Il rilevamento delle cadute è disponibile su Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch3 e Galaxy Watch4. È necessaria una connessione di rete per avvisare un contatto di emergenza. La precisione del GPS può essere influenzata da ostacoli al segnale satellitare, come gli edifici.

2 Queste funzioni sono destinate esclusivamente a scopi generali di salute e fitness. Non è inteso per essere utilizzato per rilevare, diagnosticare o trattare alcuna condizione medica o malattia. La disponibilità di queste funzionalità può variare in base al mercato o al dispositivo.

3 La funzione per la pressione sanguigna è disponibile solo in alcuni mercati. Per garantire la precisione, gli utenti dovrebbero calibrare i propri dispositivi con uno sfigmomanometro convenzionale ogni quattro settimane. L’app TA non è in grado di diagnosticare la pressione alta o altre condizioni, né cerca segni di infarto. Questa app può essere utilizzata solo per misurare le persone di età pari o superiore a 22 anni. Non è destinato a sostituire i metodi tradizionali di diagnosi o trattamento da parte di un operatore sanitario qualificato.

4 La funzione ECG è disponibile solo in alcuni mercati. L’elettrocardiografia non intende sostituire i metodi tradizionali di diagnosi o trattamento. L’app ECG non è destinata agli utenti con altre aritmie note o agli utenti di età inferiore ai 22 anni. Gli utenti non devono interpretare i risultati del dispositivo o eseguire misurazioni cliniche senza consultare un operatore sanitario qualificato.

5 La disponibilità può variare in base al mercato. Disponibile su Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch3 e Galaxy Watch4. Richiede uno smartphone Samsung Galaxy con Android 7 o versioni successive, l’app Samsung Health Monitor è disponibile solo nell’App Store Samsung Galaxy. A causa delle restrizioni nazionali sull’ottenimento di una licenza o sulla registrazione come dispositivo medico, l’app Samsung Health Monitor funziona solo su orologi e smartphone acquistati nei paesi in cui il servizio è attualmente disponibile.