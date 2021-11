Diviso in Alterac Valley, nuova data di uscita dell’espansione Heartstone – Breakflip

Blizzard ha appena annunciato la data di uscita per la prossima espansione di Hearthstone: Divided in Alterac Valley. Trovi tutte le informazioni qui sotto.

Alla fine del 2021, Blizzard ha appena annunciato la data di uscita per la prossima espansione dipietra focolare : Diviso nella Valle del Trak. Come con ogni espansione, questa carta porterà nuove carte, nuove meccaniche e altro per finire in grande stile quest’anno per Griffin.

La prossima espansione di Hearthstone verrà rilasciata, divisa nella Valle di Alterac martedì 7 dicembre il seguente.

Come annunciato da Blizzard sul suo sito web ufficiale, Divided in Alterac Valley, sarà disponibile la nuova espansione per Hearthstone. martedì 7 dicembre 2021 (Fonte). Questo sarà l’ultimo dell’anno dei grifoni.

Con questa estensione non inferiore a 135 nuove carte che verrà aggiunto a Hearthstone. Oltre a queste carte, entrerà in gioco una nuova meccanica: onorevole vittoria. Eliminando il cliente con la giusta quantità di danno, i giocatori potranno godere di grandi ricompense. Il carte eroe Permetterà loro di ottenere potenti effetti come aumentare i cristalli di mana del giocatore a 20. Carta obiettivi Sarà presente anche lui.

Inoltre, i giocatori dovranno scegliere la propria fazione, l’Orda o l’Alleanza, su Hearthstone Dopo aver pubblicato la patch 21.8. Una volta selezionata una fazione, i giocatori riceveranno una copia d’oro gratuita di Drek’Thar per l’Orda e Vanndar Stormpike per l’Alleanza.

Ricordiamo che l’espansione Divided in Alterac Valley sarà disponibile il 7 dicembre 2021 su Hearthstone. I preordini sono già aperti.