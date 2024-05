“Pinky Smartphone” ovvero come il tuo telefono cambia l’aspetto della tua mano

Guarda le tue mani: vedi una protuberanza sul lato del mignolo? Questo si chiama “mignolo dello smartphone” ed è una deformità derivante dall’utilizzo dello smartphone…

Le nuove tecnologie hanno profondamente distorto il nostro rapporto con il mondo. Ma oltre a trasformare profondamente la nostra società o addirittura (secondo alcuni studi) il nostro cervello, hanno cambiato l’aspetto delle nostre mani, e più specificamente dei nostri mignoli.

Si tratta di una deformità chiamata mignolo dello smartphone: una piccola protuberanza di pelle cheratinizzata che si trova sul mignolo, dove si trova lo smartphone. Questa protuberanza è solitamente accompagnata anche da una cavità che conferisce al dito un aspetto leggermente storto. La tacca rivela anche molto sul modo in cui tieni lo smartphone, quindi può sembrare diverso per alcuni…

Se c’è una vera epidemia globale di smartphone dalla pelle mignola, ciò non significa che la deformità sia innocua: potrebbe essere un sintomo di un problema più ampio.

Infatti, tenendo costantemente in mano il nostro smartphone e compiendo gesti ripetitivi sui nostri schermi, stiamo causando lievi danni alle articolazioni delle nostre mani.

Lo dice Parina Patel, farmacista intervistata dal quotidiano britannico su questo tema donna“Sebbene non ci siano ancora prove cliniche che suggeriscano che gli smartphone possano danneggiare i nostri mignoli in particolare, e non si tratta di una condizione o di un termine medico formale, ci sono ragioni per credere che l’uso eccessivo del telefono possa influenzare la funzione dei nostri muscoli e causare danni alle nostre articolazioni, soprattutto nella zona del pollice e del polso.

In conclusione, anche se questa piccola protuberanza che appare sullo smartphone non è di per sé particolarmente pericolosa, fa parte di un movimento deformante più ampio della mano che può portare ad altri sintomi come la “sindrome del tunnel carpale” che provoca forti dolori alla zona mano. Il pollice, l’indice e il medio possono portare all’atrofia muscolare e alla perdita delle capacità motorie e della sensibilità in queste tre dita.

Presta quindi molta attenzione alla posizione in cui tieni lo smartphone, evita movimenti troppo ripetitivi e ricordati di fare delle pause.

