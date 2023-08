Mads Pedersen vincitore del Bemer Cyclassics di Amburgo: “Finché l’elasticità non si spezza”

Mads Pedersen sta vivendo una stagione eccezionale. Sabato il danese ha vinto il suo National Tour, che ha dominato l’ultima volta. Il giorno successivo, ad Amburgo, ha aggiunto l’ex campione del mondo Bemer Cyclassics al suo roster dopo una splendida finale. Ha vinto davanti a Danny van Poppel ed Elia Viviani.

Come è avvenuto regolarmente nelle precedenti venticinque edizioni, l’evento di Amburgo si è giocato sul filo tra gli attaccanti, eliminati in finale, e il gruppo, che si è ripreso con una tripletta allo sprint. Le tre difficoltà del Waseberg, l’unica in gara, hanno spinto indietro un gruppetto di attaccanti prima di essere raggiunti dal gruppo, che ogni volta si rimpiccioliva di chilometri.

Tuttavia, il quartetto in cui Arnaud de Ley è salito così potente accompagnato da Marc Hershey, Diego Ulissi e Corbin Strong, ha preso piede a malapena, e sono stati Nils Pollet, Brandon McNulty e Yves Lampert a tentare la fortuna.

Questo trio di rulli solidi ha mantenuto il proprio vantaggio quasi fino alla fine. Poiché era a soli duecento metri dal traguardo, Mads Pedersen, del gruppo di inseguitori sotto la fiamma rossa, è tornato dai fuggitivi che poi lo hanno travolto per vincere di nuovo di poco dopo Ghent-Wifgem, bloccato nel 2020, che è arrivato secondo. nelle grandi manifestazioni primaverili, poi ha vinto una tappa del Giro (vincendo così tre grandi Giri) e un’altra del Giro, in una spirale positiva.

“Non sono invincibile, ma ho un bell’aspetto.”ha detto il corridore di Liddell Trek. “Durante tutto il Tour, abbiamo programmato che fossi in forma per i Campionati del mondo (di cui Pedersen è arrivato quarto). È in così buone condizioni che lo sto guardando ora. In questo momento, non ho idea di quanto resisterà l’elastico prima che si rompa. Vedremo quanto durerà. Cercheremo di approfittarne (Il Tour of Germany e il Bretagne Classic a Plouay, sono le sue prossime date.) finché non esplodo”.

Yves Lambert ha concluso al sesto posto assoluto delle tre sfortunate fughe da recuperare all’ultimo ettometro, davanti ad Arnaud De Lie. Quindi Arden dovrà aspettare almeno fino al prossimo Benelux Tour, che inizierà mercoledì, per il suo primo successo nel WorldTour. Tuttavia, sull’ultima salita del Waseberg, più della precedente, il Taureau di Lescheret si è mostrato tra i migliori, mentre Pedersen si è tenuto indietro nella discesa più alta della ripida salita. Ma il danese avrebbe sfruttato appieno il riordino avvenuto per le strade di Amburgo.