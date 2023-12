Le Fiamme Rosse hanno alternato caldo e freddo prima del pareggio contro la Scozia in UEFA Nations League

Il Belgio pareggia con la Scozia nella European Nations League. Tuttavia, le Fiamme Rosse hanno svolto la parte più difficile in un incontro in cui a volte è mancata l’ispirazione. Martedì, però, i belgi hanno poche possibilità di conquistare il primo posto in Olanda.

L’inizio della partita per i nostri connazionali è stato caotico. La popolazione locale è ostacolata dalla pressione e dalla velocità delle esecuzioni delle donne scozzesi. Dopo pochi minuti di gioco, Brown si insinua dalla sinistra e manda un cross pericoloso. Provaci, ti sveglierai I discepoli di Eva Cernelli. Tra un quarto d’ora, vanhayvermit Braccia sparate sopra. dopo un breve periodo di tempo, Woolert Arrotolare senza riuscire a trovare la cornice. Dopo pochi istanti, il capitano divenne ancora più ispirato a servire perfettamente Detroit. Trovato al punto di rigoreil numero 20 è completamente barrato. La felicità è di breve durata. Come spesso accade, il fuoco si scatena subito dopo uno dei loro obiettivi. Cuthbert Non chiede molto e ristabilisce la parità con un tiro lungo.