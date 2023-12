9 marzo Adeps domenica 3 dicembre in Vallonia

Come ci racconta, non senza orgoglio, il suo presidente Alain Terry, “TC Warfusée organizza la passeggiata ADEPS da più di 20 anni con lo stesso interesse, sempre nell’offrire un percorso ‘verde’ per i pedoni. Tuttavia, nella nostra regione, questo non è facile. Fortunatamente, possiamo contare su ulteriori sentieri e sentieri che attraversano il nostro comune, in alcuni tratti del I percorsi si snodano attraverso tenute private di grande bellezza, i parchi del Château de Warfusée e del Château d’Oulaye.

Prova indiscutibile della qualità dei percorsi proposti, le ultime due marce organizzate al TC Warfusée hanno riunito più di 1.000 camminatori in ogni edizione, anche se a volte questo periodo può incoraggiare alcuni camminatori a riposarsi di più. “Questo successo è dovuto alla buona reputazione per la qualità dell’organizzazione, dell’accoglienza, della segnaletica e ovviamente dei percorsi di 5, 10, 15 e 20 chilometri con un dislivello di +/- 60 metri rispettivamente per il percorso più piccolo, nonché per gli altri tre 140 metri, 260 e circa 300. Utili Quanto raccolto ci permette di mantenere e rinnovare la nostra club house e il nostro terreno ma anche e soprattutto di attuare una politica sui prezzi degli abbonamenti per i nostri soci e soprattutto per i giovani fuori competizione!

Luogo dell’appuntamento: Clubhouse TC Warfusée, rue Eloi Fouarge, 41, 4470 Saint-georges-sur-Meuse.

comunicazione : Tennis Club Warfusée – Alain Thierry – 0477 761 149