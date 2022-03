pas de Romelu Lukaku ni d’Eden Hazard avec les Diables rouges

Le sélectionneur des Diables Rouges ne convoquera que des joueurs de moins de 50 sélections pour les amicaux de mars, et il compte bien se tenir à ce principe.

Roberto Martinez dévoilera ce vendredi sa sélection pour les amicaux des Diables rouges face à l’Irlande (26 marzo) e il Burkina Faso (trois jours plus tard, le 29). Le groupe convoqué sera particulièrement inexpérimenté puisque le sélectionneur national ne comptera que sur les joueurs avec moins de 50 sélections. Quid cependant des Diables titulaires et en quête de temps de jeu, à l’image d’Eden Hazard et de Romelu Lukaku ? Martinez a déjà tranché à ce sujet.







« Je ne ferai aucune exception », at-il déclaré à nos confrères du Nieuwsblad. « Parce qu’alors il n’y a pas d’interêt à adopter une approche différente, alors c’est mieux de ne pas le faire. Nous avons déjà prévu depuis longtemps de ne convoquer que les joueurs ayant moins de 50 sélections. Donc je ne vais pas changer ça maintenant. »

Eden Hazard est constamment cantonné au banc du côté du Real Madrid, alors que Romelu Lukaku doit se contenter de quelques miettes à Chelsea ces dernières semaines. « Je n’en fais pas tout un plat pour le moment, mais en septembre, cela pourrait devenir un problème parce que le Mondial arrivera très vite », confié Martinez. « De nombreux joueurs vont changer de club cet été. Cela peut être positif, mais cela peut aussi être Dangereux. Parce qu’avec une nouvelle équipe, il faut toujours une période d’adaptation et il n’y a que seize match entre le début du championnat et celui de la Coupe du monde. Ce n’est pas beaucoup. »

Le sélectionneur des Diables rouges ne prévoit pas de grandis sorprende dans sa sélection, même en ne rappresentativo que des joueurs à moins de 50 sélections. « Le groupe actuel d’internationaux potentiels est déjà très importante. Même sans les joueurs ayant plus de 50 sélections, je peux facilement trouver 30 Diables rouges complets ayant une expérience internationale. C’est la dernière ligne droite avant la formazione della sélection pour la Coupe du monde, je vais donc pouvoir recueillir beaucoup d’informations pendant cette période d’entraînement et les quatre partite della Nations League en juin. »