Tag rimuove la maggior parte dei prestiti auto a causa di furti!

Quindi non dureranno a lungo… La maggior parte delle casse automatiche nei negozi Action in tutto il paese sono state ritirate dal marchio e sostituite con casse tradizionali. la ragione ? Lato insegna, nessun commento ma in un negozio della provincia del Lussemburgo dove è avvenuta la sostituzione qualche settimana fa, la cassiera ci ha sussurrato che si erano registrati molti furti dopo più di un anno di attività.







Un’inversione diffusa per Action, che manterrà ancora alcune casse automatiche in alcuni negozi dove i clienti sono più piccoli, in particolare presso la sua sede centrale ad Asse.