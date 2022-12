Come lo stipendio netto di tutti i lavoratori belgi aumenterà di almeno 600 euro all’anno

Questo aumento, che varia a seconda della situazione familiare, viene sempre fatto senza tener conto degli indicatori automatici dei salari di settore, come conferma SD Worx.







Coppia belga

Inserito il 7/12/2022 alle 07:13



IlIl salario mensile netto dei belgi, nel settore privato e pubblico, aumenterà di almeno 50 euro dal 1° gennaio, e quindi di 600 euro all’anno, a causa dell’adeguamento delle tabelle fiscali e dei calcoli per l’imposizione della ritenuta d’acconto, secondo i calcoli del fornitore di servizi per le risorse umane SD Worx pubblicati martedì.







Martedì, le autorità hanno annunciato la principale perequazione delle nuove fasce fiscali dal 1° gennaio 2023. Ciò è dovuto all’adeguamento annuale e all’adeguamento delle aliquote della ritenuta d’acconto.



L’anno scorso abbiamo avuto un’inflazione molto alta. Questo non solo indicizza automaticamente gli stipendi per settore, ma aumenta anche l’indice delle aliquote fiscali, quindi una parte maggiore del tuo stipendio finisce in una fascia fiscale inferiore, che si traduce in uno stipendio netto più elevato”, afferma Kristian Andres, SD Worx Consultant, Centro di conoscenza.

In confronto, due anni fa si trattava solo di un aumento di cinque euro al mese o di 60 euro all’anno. L’anno scorso era di circa 240 euro l’anno.

Questo aumento, che varia a seconda della situazione familiare, viene sempre fatto senza tener conto degli indicatori automatici dei salari di settore, come conferma SD Worx.